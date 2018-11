Petisco fácil de pirarucu, frango e camarão para servir em casa

| Foto: Divulgação





Manaus - O fim de semana chegou e você não precisa mais ficar preocupado com o que vai servir aos amigos. Receber entes queridos em casa nem sempre é uma tarefa fácil. O Em Tempo separou nesta sexta-feira (16) uma receita, literalmente deliciosa, para você preparar com facilidade.

O chef colombiano Jorge Eliecer Molina Lozano, proprietário do restaurante La Finca, compartilhou os segredos do Mix La Finca, prato que ele vai concorrer na 12ª edição Festival Bar em Bar.

O chef tem 11 Anos de atividade na área de Bar Restaurante e é focado na gastronomia Colombiana e Peruana | Foto: Divulgação





Há 30 anos vivendo no Brasil, o profissional de 53 anos é um dos mais renomados na gastronomia internacional e é o primeiro chef convidado pelo Em Tempo a compartilhar receitas incríveis, todas feitas com produtos regionais.

Na receita de hoje, Molina juntou o gosto inconfundível do pirarucu com a sutileza do frango e o sabor marcante do camarão em um aperitivo especial. Como acompanhamento, o chef indica o molho agridoce.

INGREDIENTES

- 100 gramas de frango;

- 100 gramas de filé de pirarucu;

- 100 gramas de camarão fresco descascado;

- farinha panko;

- Dois ovos;

- Farinha de trigo;

- Sal, limão e pimenta a gosto

- Óleo para fritar

MODO DE PREPARO

- Lave e cozinhe o pirarucu e o frango

- Depois desfie os dois e reserve em uma refratário

- Limpe os camarões e misture aos demais ingredientes

- Tempere tudo com sal, pimenta e limão

- Faça pequenas iscas de frango e pirarucu e coloque um camarão

- Utilize a farinha de trigo para grudar os ingredientes, passe no ovo e, em seguida, na farinha panko

- Coloque bastante óleo na panela grande e deixe esquentar

- Frite, escorra e sirva com molho agridoce

MOLHO AGRIDOCE

Ingredientes

- ½ Xícara (chá) de vinagre

- 1 Xícara (chá) de água

- 3 Colheres (sopa) de açúcar

- ½ Xícara (chá) de catchup

- 1 Colher (sopa) de maisena

MODO DE PREPARO

Em uma panela adicione ½ xícara (chá) de vinagre, ½ xícara (chá) de água, 3 colheres (sopa) de Açúcar, ½ xícara (chá) de catchup misture bem e cozinhe até ferver.

Junte ½ xícara (chá) de água com 1 colher (sopa) de maisena e misture bem até engrossar e aproveite.

Bar em Bar

Bares e restaurantes de Manaus já confirmaram presença na lista de estabelecimentos concorrentes da 12 ª edição do Festival Bar em Bar. O evento consolidado em todo o país é uma oportunidade ímpar para que o empresário do setor aumente o movimento e faturamento do seu estabelecimento apresentando novidades a seus clientes. O Bar em Bar valoriza a gastronomia de bares brasileiros e este ano acontece de 8 a 25 de novembro. O patrocínio nacional é da Ambev e Pitú.

Entre os restaurantes já confirmados da capital amazonense, estão o Dedé Boteco, Requinte Pães e Tortas, Maraibi, Mercato Brazil Manauara Shopping, Rei do Churrasco Premium, Rei do Churrasco Varanda, Di Romani Ponta Negra Shopping, Cevicheria Mira Flores, Santa Brêja, La Finca, Sabores do Chef, O Chefão, Gastrobar Du Chefs e o Risotto Mix Millennium Shopping.