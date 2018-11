Shopping Phelippe Daou promove 1º Café com Relíquias

Mais de 50 carros, entre originais e réplicas, das décadas de 1960 a 1990, do Fusca Clube de Manaus, estarão expostos nesse primeiro encontro | Foto: Divulgação

Manaus - Quem for ao Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Zona Leste, no próximo domingo, (18), vai poder participar do 1º Café com Relíquias, que os lojistas do centro de compra organizam, das 8h às 12h, na sua área externa.

Mais de 50 carros, entre originais e réplicas, das décadas de 1960 a 1990, do Fusca Clube de Manaus, estarão expostos nesse primeiro encontro, que pretende movimentar o público apaixonado por carros antigos, permitindo conferir de perto, tirar fotos e conhecer um pouco mais da história de cada relíquia que vai fazer parte da exposição.

Durante o evento, uma praça de alimentação será montada pelos permissionários do Shopping Phelippe Daou, que vai disponibilizar um café da manhã regional aos visitantes, a preços populares.

SERVIÇO

O que: 1º Café com Relíquias do Shopping Phelippe Daou

Quando: Domingo, 18/11

Horário: 8h às 12h

Onde: Estacionamento do Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, zona Leste de Manaus.

