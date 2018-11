Festival de Dança começa neste domingo (18) no Largo São Sebastião

Manaus – A oitava edição do Festival Amazonas de Dança (FAD) inicia neste domingo (18), com apresentação especial do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas. O evento é gratuito e terá início às 19h com a cerimônia de abertura.

A programação seguirá durante toda a semana, até o dia 24 de novembro, com apresentações no Teatro Amazonas, Largo São Sebastião e Teatro da Instalação.

Entre os espetáculos selecionados para esta edição do festival estão “Fases de Amor”, de Laís Brasil; “Asperger”, de Suelen Brandão; “ZDP”, de Willian Salviano; “Cheiro do Nordeste”, de Juliana Borges; “Enlugar”, de Raíssa Costa; “Na Bagagem”, de Celice Freitas; “Clique”, de João Fernandes Neto; “Episódio II”, de Edna Silva; “Pneumático”, de Klinger Almeida; “Jamais Fomos Modernos”, de Fábio Moura; “Risco”, de Vanderlan Santos; e “Reservoir”, de Selma Bustamante.

Este ano o FAD é coordenado pela bailarina, atriz e produtora cultural Verlene Mesquita, Graduada em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA); por Ana Carolina Souza, professora de dança, intérprete-colaboradora e produtora cultural, também graduada pela UEA; e Anderson Mesquita, b-boy, deejay, designer gráfico e produtor de eventos.

De acordo com Ana Carolina Souza, essa edição, particularmente, é bastante simbólica, no sentido que ela correu sérios riscos, já na reta final da produção, de não acontecer. “Tem muita gente que produz dança no Amazonas e em Manaus, especificamente, mas por falta de espaço e incentivo, a população em geral muitas vezes não tem acesso a esses espetáculos. Essa é uma incrível oportunidade de a população ter acesso, sem custos, ao que estamos produzindo”, salienta.

“O festival é fruto da união dos artistas profissionais de dança no Amazonas. Esse evento é o único fomentador no sentido de políticas públicas estatais para a dança e não pode deixar de existir. Agora a nossa expectativa à frente da organização do evento, tanto minha quanto da Verlene e do Anderson é a melhor possível, já que ele é fruto da nossa luta e do nosso suor”, pontua.

Essa edição marca a diversidade de estilos e gêneros da dança | Foto: Divulgação

Formação

O festival contará ainda com uma programação acadêmica, composta pela oficina de “Danças Urbanas”, com Hugo Oliveira (RJ); “Ballet Clássico” e “Contemporâneo”, com Joffre Silva dos Santos (AM); “Jazz”, com Rodrigo Vieira (AM); “Sapateado”, com Kika Sampaio (SP); “Dança e Tecnologia”, com Ryan Carlos Lebrão (SP); “Processos Criativos”, Yara Costa (AM); e “Corpo Provisório”, com Clébio Diveira (RN).

A programação contará, ainda, com duas palestras: “Corpo da Floresta e a Criação em Dança”, comandada por Yara Costa; e “Políticas Públicas Culturais em Dança”, ministrada por Denise Acquarone (RJ), que serão ministradas no dia 23 de novembro, no Palácio da Justiça.

“O festival não se restringe somente às apresentações, mas teremos também essas oficinas e palestras onde buscamos oportunizar a troca de experiência e a qualificação profissional dos envolvidos. Para isso, conseguimos elencar renomados profissionais locais e de outros estados brasileiros, como a Denise Laquarone, que fala sobre políticas voltadas para a dança. O período em que vivemos agora é um período urgente de se estar discutindo políticas públicas culturais”, finaliza.

As inscrições podem ser feitas on-line pelo link https://goo.gl/Qp3sns.

Homenagem

O 8º Festival de Dança do Amazonas homenageia o bailarino amazonense Joffre Santos, por sua contribuição à formação e visibilidade do setor no Estado. “O Joffre foi buscar sua formação acadêmica fora do Amazonas e quando retornou, deu início a um novo momento da dança em Manaus, ao lado da Conceição Sampaio e da Yara Costa, que também são nomes significativos para nós. Ele fez história junto ao CDA e consideramos essa homenagem mais que merecida”, destaca Ana Carolina.

O Corpo de Dança do Amazonas será um dos destaques do evento | Foto: Divulgação

Programação

Dia 18 (domingo)

19h – Cerimônia de abertura - Largo de São Sebastião

19h30 – Apresentação do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas

Dia 19 (segunda)

19h – Espetáculo “Reservoir” - Largo de São Sebastião

20h – Estreia do espetáculo “Mata”, em comemoração aos 20 anos do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) - Teatro Amazonas

Dia 20 (terça)

18h – Espetáculo “Episódio II” - Teatro da Instalação

19h – Espetáculo “Clique” - Teatro da Instalação

Dia 21 (quarta)

20h – Espetáculo “Pneumático” - Teatro Amazonas

Dia 22 (quinta)

20h – Espetáculo “Jamais fomos modernos” - Teatro Amazonas

Dia 23 (sexta)

18h – Espetáculo “Fases do amor” - Largo de São Sebastião

18h30 – Espetáculo “Na bagagem” - Largo de São Sebastião

Dia 24 (sábado)

19h – Espetáculo “ZDP” - Largo de São Sebastião

19h30 – Espetáculo “Cheiro do Nordeste” - Largo de São Sebastião

20h – Encerramento com apresentação do Balé Folclórico do Amazonas - Largo de São Sebastião