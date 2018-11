Vídeo: 'Busão Cultural' incentiva leitura na Casa Vhida

A biblioteca itinerante tem um acervo de mais de 5 mil livros, e a ação faz parte do projeto Sábado Feliz | Foto: Divulgação

Manaus - As crianças da Associação de Apoio à Criança com HIV, a Casa Vhida (AACH), recebeu no sábado (17), o ‘Busão Cultural’- um ônibus que se transformou em uma biblioteca itinerante e que leva atividades lúdicas e educativas. No local aconteceram também outras atividades para os pais das crianças.

No ônibus, os ouvintes puderam conhecer histórias e também ler de um jeitinho diferente, por meio da interpretação de figuras. A biblioteca itinerante tem um acervo de mais de 5 mil livros, e a ação faz parte do projeto Sábado Feliz, voltado para as crianças da casa e aos pais.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Busão Cultural - Casa Vhida | Autor: TV Em Tempo

