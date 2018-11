'Nojento’, rebate Maisa Silva a assédio em foto publicada no Instagram

Aos 16 anos, Maisa Silva segue sendo um exemplo para jovens mulheres quando o assunto é feminismo, respeito e autoestima. No último domingo (18), a artista interagiu com seguidores no Twitter e falou sobre a visão da sociedade sobre os corpos femininos.

"O problema é que o corpo das mulheres nunca vai estar 'ok'. Se ela for magra, ela vai ser 'doente', 'anoréxica'. Se ela for gorda, ela vai ser 'obesa' e, se ela for musculosa, vai ser 'masculina demais'. Só que, mano, o corpo 'daora' é o corpo em que você é feliz e ponto. Que saco, não cobrem isso", desabafou.

A reflexão veio após a polêmica de assédio em uma foto de biquíni publicada no sábado (17). "Tomara que você apodreça lá. Nojento", rebateu a jovem ao comentário "A cadeia não deve ser tão ruim assim", escrito por um seguidor fazendo menção a uma suposta prisão por pedofilia, já que Maisa é menor de idade.

No Twitter, ela publicou uma captura de tela e acrescentou: "Esses tipos de comentários não serão tolerados".

