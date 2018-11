Manaus sedia 5° Encontro das Cidades Históricas Turísticas

Manaus - De 22 a 24 de novembro, Manaus será sede do 5° Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial. Com o tema “Turismo Sustentável em Desenvolvimento e o Patrimônio Natural” o encontro, que acontece pela primeira vez na região Norte, reunirá governadores dos Estados da região, ministros, prefeitos, presidentes de entidades municipais, parlamentares e especialistas ligados ao Turismo e ao Patrimônio Mundial.

A iniciativa visa valorizar e fortalecer o potencial dessas cidades e tem como objetivo dar continuidade as ações para a construção do Plano Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial e o desenvolvimento das cidades históricas turísticas. Além disso, é um espaço para ampliar as discussões e trocar experiências para gestão do turismo.

O Encontro será palco de debates que vão abordar o papel das cidades históricas e patrimônio mundial na dinamização econômica, social, cultural e turística. Também possibilitará dar continuidade às ações para construção do Plano Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial e o desenvolvimento das cidades históricas turísticas.

A programação do evento prevê a realização de painéis sobre a importância da cadeia produtiva e da qualificação da gestão para o desenvolvimento dos destinos turísticos sustentáveis além dos destinos turísticos inteligentes e o Patrimônio Natural e Cultural – Convergência e Sinergia para Transformar Destinos.

Os participantes do evento poderão apresentar sugestões que estarão na Carta de Manaus. O documento com essas reivindicações será entregue às autoridades do governo federal. As inscrições seguem abertas pelo site: http://www.cidadeshistoricas.cnm.org.br

