Cantor amazonense Lucas Passos lança novo videoclipe

A novidade do videoclipe está na parceria entre Lucas e o produtor audiovisual Romulo Sousa | Foto: Divulgação

Manaus - Após o lançamento do EP “Mostarda” no início deste ano, e a circulação do mesmo na capital e interior do Estado, o artista Lucas Passos lança novo videoclipe ainda este ano. "Sinto" estará disponível no próximo dia 8 de dezembro às 12h, no canal de Lucas no Youtube.

“Assim que o EP saiu também lançamos o videoclipe da música “Mostarda”, primeira música de trabalho do projeto. Recentemente essa música teve uma versão ao vivo, gravada no Teatro Amazonas pelo projeto Canção da Mata, e já está disponível no Youtube. Agora chegou a vez da música “Sinto” ganhar seu videoclipe. Estou bem ansioso pelo resultado final”, afirma Lucas Passos.

O videoclipe conta com o apoio do espaço cultural Casarão de Ideias, onde foram produzidas algumas cenas da produção.



Sobre Lucas

Lucas Passos é graduado em Música pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas. É idealizador dos projetos Cúmplices da Arte e Os Guitarphones.

Também produz a banda Santrio, sua linha de composição mais direcionada ao Rock. Recentemente foi aprovado no Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, também pela UEA, onde iniciará seus estudos de mestrado.

