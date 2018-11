Projeto Busão Cultural leva educação e entretenimento para população

Busão Cultural leva cultura e entretenimento para a população | Foto: Divulgação





Manaus - Artes, cinema e literatura dão vida ao projeto ‘Busão Cultural’, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e que vai estar entre os dias 21 e 24 de novembro no Conjunto João Paulo 2, na Zona Norte da cidade, promovendo cultura e entretenimento aos moradores do local e bairros adjacentes.

A biblioteca itinerante possui um acervo de mais de 5 mil livros, em diversas categorias. Além disso, as crianças têm acesso à pintura, artes lúdicas e a um pequeno cinema ainda dentro do ônibus.

A equipe de teatro do Parque Cidade da Criança, a banda da Polícia Militar e o cartunista Romahs Mascarenhas, que faz parte da equipe do renomado cartunista Maurício de Souza, também estarão no local levando humor aos moradores.

“Teremos uma programação bem atraente para receber as crianças e os moradores que visitarão o Busão. Nosso acervo tem livros de todos os assuntos e para todas as idades”, destaca a bibliotecária Mara Melo, responsável pelo Busão.

A biblioteca itinerante estará próximo à igreja católica São João Paulo II, no conjunto de mesmo nome. Entre os dias 21 e 23 de novembro, o ônibus estará de 8h às 17h. No dia 24 a biblioteca estará aberta de 8h às 11h.

Leia mais:

