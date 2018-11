Com shows gratuitos, Park Vieiralves comemora 2 anos de atividades

Manaus - O maior parque gastronômico da cidade celebra dois anos de atividades nesta semana. Para comemorar, o Park Vieiralves irá promover dois dias de evento com muita diversidade gastronômica, combos promocionais e shows de artistas locais, com destaque para a banda The Stone Ramos.

A festa acontece nos dias 23 e 24 de novembro, a partir das 18h, na Rua Rio Madeira, n.450A, bairro Nossa Senhora das Graças. Entrada gratuita.

Durante os dois dias de evento, os mais de 15 empreendimentos do parque estarão com ofertas especiais de aniversário e irão premiar combos de produtos gastronômicos para o público presente. As ofertas serão anunciadas ao longo da programação e nos intervalos das apresentações musicais.

Os food trucks residentes oferecem uma diversidade de pratos e preços que vão desde o tradicional pastel de feira, passando pela culinária japonesa, italiana, sanduíches artesanais, frutos do mar, comida regional e doces como waffles e sonhos de variados sabores.

Shows gratuitos

Na sexta-feira (23), a banda The Stone Ramos comanda o som com um repertório recheado de psyco brega, com pitadas de rock, pop e carimbó. Já no sábado (24), a cantora Isadora Fernanda apresenta releituras de clássicos da música popular brasileira. E, na sequência, sobe ao palco o artista Gonzaga Blantez com um show de músicas regionais.

O parque

O Park Vieiralves é um espaço de cultura e gastronomia em um dos bairros mais nobres da cidade de Manaus. A iniciativa é privada, mas o local é aberto ao público, com entrada gratuita, e oferece um ambiente familiar com segurança, bem estar, gastronomia e criatividade em todos os produtos oferecidos, desde a comida à música.

Acompanhando a tendência mundial da economia criativa, Manaus entra na rota dos parques urbanos, no conceito Food Park a céu aberto, que já são referência no país, proporcionando experiências gastronômicas, culturais e artísticas em um só lugar.





*Com Informações da Assessoria

