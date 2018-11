Fetam abre inscrições para o 13° Festival de Teatro da Amazônia

Manaus - A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) publicou nesta quarta-feira (21) o regulamento da 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro. O evento acontecerá de 13 a 17 de dezembro no Teatro Amazonas, Les Artistes Café Teatro e Largo São Sebastião, e este ano selecionará 14 espetáculos para a mostra oficial e 07 para a mostra paralela.

O 13º Festival de Teatro da Amazônia tem como objetivos valorizar e difundir produções teatrais locais, regionais e nacionais, além de promover intercâmbio cultural e mobilização artística. O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

Inscrições

Poderão concorrer às vagas disponíveis artistas independentes, grupos e companhias de teatro com espetáculos de linguagens diversas, que não tenham participado de edições anteriores do festival.

Inscrições de espetáculos de outros Estados deverão ser encaminhadas exclusivamente por Sedex, postadas até o dia 26 de novembro, para o endereço da Fetam, conforme descrito no regulamento.

Dentre os documentos a serem apresentados estão ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada; currículo e portfólio do artista grupo ou companhia; cópia do projeto de concepção cênica; cópia do texto, roteiro ou argumento; CD com fotos de divulgação; DVD contendo a gravação do espetáculo sem edição ou cortes; além das declarações de direitos autorais.

Curadoria

Os espetáculos inscritos passarão por uma curadoria formada por três membros de notório conhecimento nas artes cênicas. O processo de seleção deverá ser realizado entre os dias 1º e 2 de dezembro e o resultado divulgado no próximo dia 3, durante coletiva de imprensa.

Serão avaliadas a qualidade artística e técnica, além da criatividade e originalidade dos projetos inscritos. Outros detalhes do regulamento podem ser conferidos na página da Fetam no Facebook.

*Com informações da assessoria.

