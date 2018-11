Alunos de escola estadual lançam livro com temática voltada para a dor

Manaus - Nesta terça-feira (22), os jovens escritores Ana Ruiz, Lybio Froz e Natália Nakamura lançaram o livro "A Flor da Pele", que retrata sentimentos causados pela depressão e a saída dela. Poderia ser apenas o lançamento de mais um livro, mas o grande diferencial desta obra, em especial, que tem a temática da solidão e seu alívio, é a pouca idade dos autores: Ana e Natália têm 18 anos de idade, e Lybio tem 17 anos. O lançamento da obra acontece na Escola Estadual Maria da Luz Calderaro, localizada no conjunto Hileia, bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus.

A obra foi feita inteiramente pelas mãos do trio, todos alunos do 3° ano do Ensino Médio na escola estadual: enquanto Ana produziu todos os textos, Natália produziu as ilustrações, e a diagramação e a capa são assinadas por Lybio. O livro surgiu em um momento de dor da própria Ana, que passou por uma depressão profunda e viu na escrita uma fuga dos problemas que sentia.

"Eu não tinha muitos amigos e também não tinha acompanhamento psicológico. Então comecei a escrever para extravasar meus problemas, e quando terminei todos, imprimi e mostrei para o Lybio, e ele mostrou para a Naka. O livro fala sobre o meu processo de recuperação, que não foi de um dia para o outro. Esse processo passa por fases, como em todos os processos de recuperação", conta a jovem.

O livro surgiu em um momento de dor da própria Ana, após uma depressão profunda | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Técnicas



Para a diagramação, Lybio usou técnicas aprendidas em uma oficina de escrita de textos, da capa à encadernação. "O livro não começou com exatamente essa diagramação. Fizemos umas cinco tentativas, até chegar nesse formato que está e que não deu problema na hora da impressão", conta o jovem.

Já as ilustrações do livro foram um pouco baseadas na obra "Outros Jeitos de Usar a Boca", da escritora Rupi Kaur, segundo Natália. "Eu fui pelo gosto da Ana, mas ela também me deu liberdade criativa para trabalhar. Fiz vários rascunhos, vendo estilos e obras de outros ilustradores e quadrinistas, até ter e conseguir fazer o meu próprio estilo de desenho, que incorporamos no livro", ressalta a jovem ilustradora.

E quando se fala que todo o processo foi feito pelos três, é verdade: até a revisão final e o pagamento da impressão foram feitos pelo trio. "Tivemos a ajuda do nosso professor de Português, que também já escreveu um livro e nos ajudou com essa parte de revisão e edição, além de algumas aulas que nós tivemos. Para imprimir o trabalho, eu emprestei dinheiro de um amigo, e nos juntamos para pagar. Foi duro, mas conseguimos", diz Ana.

O livro "A Flor da Pele": Ana escreveu, Lybio diagramou e Natália ilustrou | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Escola e futuro



Quem primeiro teve contato com o trabalho dos alunos foi a pedagoga da escola, Jocelma Gama. Ela foi a primeira pessoa a conversar com Ana sobre o problema psicológico da jovem. "Quando a gente está nessa função, acabamos sendo ouvinte dos alunos. Conversei bastante com a Ana sobre o problema pelo qual ela estava passando, e não sabia que ela estava escrevendo sobre isso. Quando soube, fiquei bastante curiosa, chamei os três na minha sala, e foi aí que resolvemos dar todo o apoio possível", conta.

Para o futuro, os alunos pretendem seguir utilizando o conhecimento adquirido na produção da obra: Ana quer estudar Administração e Psicologia, enquanto Lybio quer seguir pelo Jornalismo ou Cinema, e Natália quer trabalhar no Design. "Além de saber fazer diagramação, eu também sou escritor, e o meu livro já deve sair nos próximos meses, com ilustrações da Naka e a ajuda da Ana", afirma Lybio.

Na visão de Ana, o maior problema era expor o que sentia, e quem deu o empurrão foi justamente a dupla. "Eu tô até assutada com tudo isso!", brinca. "Eu acredito que não podemos deixar de sentir e entender o que sentimos. A amizade do Lybio e da Naka foi o que mais me ajudou a sair do quadro no qual eu estava", completa.

Para o futuro, os alunos pretendem seguir utilizando o conhecimento adquirido na produção da obra | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

