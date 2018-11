Amazon Bests começa venda para Festival de Parintins

A empresa oferecerá ingressos para venda a partir do dia 3 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus -Faltando ainda seis meses para o 54º Festival Folclórico de Parintins, a Amazon Best anuncia o início da venda de ingressos para o acesso ao Bumbódromo ainda para este mês de novembro.

Os torcedores que são associados às agremiações folclóricas terão prioridade nas compras, podendo comprar com exclusividade nos dias 29 e 30, deste mês, acessos para a arquibancada central, arquibancada especial e cadeiras tipo 01 e 02. Os demais torcedores dos bois de Parintins e, claro, aqueles que desejam conhecer o maior espetáculo à céu aberto do planeta, podem realizar a compra já a partir do dia 3 de dezembro.

A empresa busca com a nova estratégia de vendas oportunizar a ida de um grande público para a festa dos bois, oferecendo maior comodidade e planejamento. Os clientes que optarem por um dos serviços ofertados pela Amazon Best poderão parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros.

| Foto: divulgação

O Festival



Em 2019, o Festival de Parintins será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho. O Garantido se apresentará em Parintins com o tema “Nós, o povo”. Já o Caprichoso, entrará na arena defendendo o tricampeonato com o tema “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis".

Amazon Bests

A Amazon Best tem duas sedes. Em Manaus, está localizada na Rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves e, em Parintins, na Rua Vieira Jr, em frente ao porto da cidade. As vendas também serão feitas por meio do call center (92) 3584-2299/ 2144.