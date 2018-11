‘Eita casei!’:Whindersson Nunes volta à Manaus com o novo show

Em sua vida de casado, Whindersson apresenta um espetáculo recomendado a todos que pensam em dizer sim. O show acontece dia 8 de dezembro. | Foto: Divulgação





Manaus – Nos últimos anos ele tem se consolidado como um dos maiores nomes da nova geração de comediantes brasileiros e em suas redes sociais não esconde o carinho especial que tem pela capital do Amazonas desde que esteve aqui pela primeira vez.

Por isso, no dia 8 de dezembro Whindersson Nunes volta mais uma vez à Manaus em única apresentação realizada às 20h30 na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-sul da cidade.

Com toda a versatilidade de um comediante nato, o maior youtuber do Brasil traz para o Amazonas o seu novo espetáculo intitulado “Eita, Casei!”.

Conhecido como um dos maiores youtuber’s do país, Whindersson casou há pouco tempo e em seu novo show conta para todos como foi o processo do casamento, da escolha do vestido da noiva - a cantora Luísa Sonsa - à escolha dos padrinhos, além de contar com seu jeito peculiar como é a vida de casado. Tudo o que você precisa saber antes de tomar um grande passo na sua vida.

O show acontece no dia 8 de dezembro, na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul da cidade. | Foto: Divulgação





Além de falar sobre casamento, o comediante não deixa de tratar sobre assuntos que contribuem ainda mais sobre seu próprio crescimento pessoal frente a expansão meteórica de sua carreira. O humorista fala da superação, de estilos de vida e claro, com um humor nordestino inigualável do jeito que só Whindersson sabe fazer.

Ingressos

As venda de ingressos para a apresentação de “Eita, Casei!” em Manaus já estão disponíveis e o primeiro lote custa R$35 (arquibancada superior), R$60 (arquibancada inferior), R$100 (cadeira especial) e R$150 (cadeira premium).

Todos estes valores são referentes à meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ramsons (Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping, Manauara Shopping, Shopping Via Norte e Grande Circular).

Mais informações sobre o show do comediante na cidade podem ser obtidas por meio do número 98216-3787.

*Com informações da assessoria

