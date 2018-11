Shopping São José recebe Papai Noel com programação especial

Programação para criançada e prêmios para os adultos fazem parte do planejamento natalino | Foto: Reprodução





Manaus – O natal é a época de reciclar os sentimentos bons e renovar as esperanças em tempos ainda melhores, e nada como a chegada do Papai Noel na cidade para despertar essa sensação natalina. Em Manaus, os bons meninos e meninas já podem se preparar para receber o bom velhinho entre os dias 3 e 23 de dezembro no shopping São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste da cidade.

A chegada do Noel será a partir 14h horas com a presença de personagens de desenhos animados, banda, atividades de recreação, pintura artística e escultura de balões na praça de alimentação do Shopping São José. O acesso a programação é gratuito.

Oportunidade

Para celebrar a data, além da presença do Papai Noel, o shopping realiza ainda a campanha “Natal Solidário SSJ – Nesse natal ganhe e doe felicidade”. A inciativa promove o sorteio de 26 prêmios aos clientes que efetuarem compras a partir de R$ 150,00 e doarem 1 kg de alimento não perecível.

Para participar é necessário trocar as notas fiscais das compras no período de 3 a 23 de dezembro, de segunda a sábado das 10h às 20h, e domingos e feriados de 12h às 20h. Clientes que realizarem compras aos finais de semana ganham cupons em dobro.

O sorteio será realizado no dia 23 de dezembro à partir das 17h na praça de alimentação do shopping, sobe o comando do locutor da Rádio Nativa, Daniel Lobinho. A campanha é regulamentada pela caixa e os clientes podem consultar o regulamento completo no balcão de troca.

Programação

Além do sorteio, neste Natal os clientes poderão se divertir no Túnel do Papai Noel montado especialmente para a criançada tirar fotos.

Confira a programação:

- 15h chegada dos personagens

- 16h show musical – Madrigal Adorai

- 16:30 chegada do Papai Noel

- 17h sessão de fotos

- 18h show musical – Cantora Célia Moreno

- 18:30 sessão de fotos

- 19:00 despedida dos personagens

- 19:30h sessão de fotos com o Papai Noel e Noelete

- 20h Fechamento do espaço





