Lorenzo Fortes lança novo single e anuncia contrato com OneRpm

Manaus - Em produção do primeiro EP, Lorenzo Fortes lança nesta sexta-feira (23) seu novo single intitulado ‘Mala e Cuia’ nas plataformas digitais. O fenômeno manauara que ficou nacionalmente conhecido após participar do programa de calouros ‘The Voice Brasil Kids’ conta com a participação especial de Rodrigo Júnior, cantor paulista que também imprime sua voz e carisma à canção de composição do grupo Taca Moda, conhecido por emplacar sucessos gravados por Thiago Brava, Mano Walter, João Bosco e Vinícius, entre outros nomes do sertanejo nacional.

O terceiro single de Lorenzo foi gravado em São Paulo no estúdio BIG REC, de Bill Reinikova, engenheiro de áudio de alguns artistas de renome como Jota Quest, Mc Guimé, Hugo e Henrique, entre outros.

De acordo com o produtor executivo de Lorenzo, João Neto, no estúdio também foram captadas imagens para somar ao vídeo clipe desta música. A participação que Lorenzo recebe na música é de Rodrigo Júnior, cantor nascido em Itápolis (SP), radicado em Ribeirão Preto.

“Rodrigo é muito talentoso. Foi uma grande satisfação gravar essa música com ele”, enfatiza o artista amazonense.

Sobre Mala e Cuia, João Neto, conta que foi Lorenzo quem escutou e e trabalhou ainda mais na música. “Quando ele comentou sobre a escolha, fomos escutar juntos e eu fiquei muito feliz, de fato, Lorenzo tem bom gosto e um excelente apuro musical. Valteir Almeida, produtor musical, ficou responsável pelos arranjos. Acredito que é uma fórmula que vai dar certo e a gente vai conseguir alcançar grande público”, enfatizou João Neto”.

Plataformas digitais

ONErpm (ONE Revolution People's Music) é uma plataforma de distribuição digital de música e engajamento de fãs. A empresa vai possibilitar o acesso de Lorenzo Fortes a lojas e serviços de música digital como iTunes, Rdio, Amazon, Spotify, Google Music, Deezer, eMusic, YouTube, Napster e outros. Grandes nomes como Elba Ramalho, Michel Teló, Lenine, Cláudia Leitte, Valesca Popozuda, Fernando & Sorocaba, Racionais MC's e mais 90 mil artistas são distribuidos digitalmente pela plataforma.

"Nós ficamos muito satisfeitos com o cuidado e respeito da ONErpm com o trabalho do Lorenzo. Por isso, escolhemos assinar contrato com eles", afirma a mãe do cantor. "Acho que vai ser mais uma grande conquista que promete impulsionar minha carreira nacional", conclui Lorenzo Fortes.

