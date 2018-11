Luana Piovani estreia em Manaus com peça teatral 'Ele ainda está aqui'

A peça “Ele ainda está aqui” tem como tema principal a família. Três irmãos, de diferentes países, que se conhecem a partir da morte do pai, um rico empresário, que apesar de conquistar o mundo se fez ausente na criação destes filhos | Foto: Divulgação

Manaus- Considerada umas das atrizes mais polêmicas no mundo artísticos, a atriz Luana Piovani que fará uma breve passagem em Manaus durante os dias 08 e 09 de dezembro para a divulgação do espetáculo “Ele ainda está aqui”, contará a história de três vidas paralelas completamente distintas, que se cruzam para discutir seus respectivos futuros a partir do que lhes resta no presente: uma herança! Recheado de humor, a peça teatral tem em seu elenco os atores Luana Piovani, Thelmo Fernandes e Omar Menezes.

Com texto e direção assinados por Silvio Guindane, o espetáculo estará em cartaz no Teatro Manauara, em as sessões no sábado, às 21h e no domingo, às 19h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, localizado na Av. Mário Ypiranga, nº1300, Loja 04, Piso Buriti, do Manauara Shopping e pelo site www.aloingressos.com.br.

A peça “Ele ainda está aqui” tem como tema principal a família. Três irmãos, de diferentes países, que se conhecem a partir da morte do pai, um rico empresário, que apesar de conquistar o mundo se fez ausente na criação destes filhos. Um espetáculo que diverte e emociona, que observa as expectativas das personagens através de suas ambições e ausências, gerando grande identificação junto ao espectador.

Com uma ficha técnica de primeira linha o espetáculo “Ele ainda está aqui” estreou no Brasil em setembro de 2018, e tem temporada confirmada em São Paulo e turnê nas cidades de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Recife, Brasília, Curitiba, Goiânia e Campinas, Manaus, Uberaba, Belém, entre outras. Na sequência, o espetáculo seguirá para Portugal, onde se apresentará em Lisboa e Porto, e já tem sua turnê confirmada em países africanos de língua portuguesa (Angola, Cabo verde, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé), ainda no primeiro semestre de 2019.



Sinopse

Almeno morre, aos 76 anos, de um infarto e, assim como já vimos ao decorrer da vida, famílias que eram muito unidas se deterioram quando chega a hora do inventário. A diferença aqui é que os personagens se conhecem neste momento.

Bárbara, Miguel e Francisco. Três nomes de santos católicos, nomes comuns, com referências portuguesas, ou de colonização portuguesa. Aí é que está! Bárbara é brasileira, Miguel é português e Francisco é angolano. O que une estas três pessoas é o mesmo pai, ou melhor, a mesma herança. Os três não se conhecem e pouco conheceram o pai. Os filhos de Almeno Albuquerque da Silva, bon vivant, andarilho e poderoso empresário que sempre teve seus negócios espalhados pelo mundo, foram todos criados pelas suas devidas mães. Do pai, os filhos só têm vagas lembranças, fotos de quando eles eram muito pequenos e relatos de suas respectivas mães.

Um dia após o enterro do pai, Barbara marca um jantar para os irmãos se conhecerem e, claro, para tentar resolver a divisão da herança de forma amigável. Porém, ao se encontrarem, revela-se que o que está em jogo é muito mais do que o dinheiro. Além dos sentimentos e ambições de cada um, são derramados neste jantar os afetos não vividos, as histórias truncadas, a presença deste pai através de sua ausência constante durante toda uma vida. Isso tudo, apimentado pela falta de comunicação que se estabelece entre eles através das armadilhas da “língua”, as diferenças de dialeto entre um português, um brasileiro e um africano, ajudam a instalar a confusão. Barbara é uma empresária de lojas de varejo, que acaba de ir à falência com seus negócios, Miguel é um economista que larga tudo em Portugal no intuito de vir para o Brasil assumir as empresas do pai, já Francisco é um homem que regula de idade com os irmãos, porém sofre de uma doença psíquica, apesar de ser considerado uma pessoa “especial”.

Francisco se mostra como a base deste triângulo e se revela realmente ESPECIAL. Doce, inteligente, observador e com uma visão de mundo muito mais profunda que os irmãos, Francisco não está ali pela saga da herança, ele faz com que os irmãos olhem de frente para as coisas mais importantes a serem discutidas e refletidas. O que está em jogo ali vai muito além do dinheiro e leva o espetáculo para um caminho surpreendente, emocionante e arrebatador.

Mais informações sobre a peça teatral na cidade podem ser obtidas por meio do e-mail: www.teatromanauara.com.br ou pelos números (92) 3342-8032 / WhatsApp: (92) 99193-0405.

