Chef ensina como dessalgar e preparar pirarucu de forma rápida

Manaus - Em mais uma receita com ingrediente amazônico, o Em Tempo traz mais um prato tipicamente regional e fácil de fazer. O pirarucu, item principal da receita de hoje, é um dos destaques da culinária do Amazonas. Ele está presente no cardápio de praticamente todos os estabelecimentos do setor de alimentação e compõe pratos populares e até os mais sofisticados.

A entrevistada da semana foi a chefe do Restaurante Mira Flores, Robenita Caldas, de 49 anos, que está há seis anos no comando do empreendimento gastronômico, e falou como o maior peixe da Amazônia pode ser preparado em casa.

Entre as inúmeras opções do cardápio, Robenita selecionou uma das receitas mais tradicionais na mesa do amazonense e ensinou como prepará-lo. O Chicharon com molho da casa é o prato que concorre como melhor opção de petisco na 12ª edição Festival Bar em Bar.

Em casa, segundo a chef, o pirarucu pode ser preparado em opções maiores e acompanhamentos variados. A porção do Chicharon no Mira Flores, localizado na rua Inhaúma, número 196, bairro Flores, custa R$ 42 e serve duas pessoas. O prato vem acompanhado com molho da casa e macaxeira frita. Vamos para a receita:

Ingredientes



- Porção de filé de pirarucu



- Farinha Panko para empanar



- 2 ovos



- Alho, gengibre, limão e sal a gosto.



- Óleo para fritar.



Modo de preparo



Antes de fazer o preparo do peixe, a chef ensinou uma técnica rápida e fácil para quem não dispensa utilizar o filé do pirarucu salgado, mas não quer errar na quantidade de sal.

1º processo: Coloque o pirarucu de molho dentro de uma vasilha embaixo de água corrente por 10 minutos. Este é o processo mais rápido para dessalgar o pirarucu. Porém, se ainda for necessário dessalgar o peixe, utilize a técnica do segundo processo.

2º processo: Coloque água gelada na vasilha até dois dedos acima dos filés e coloque-a na geladeira. Não se preocupe, o peixe não exala cheiro quando está imerso em água gelada e ainda fica macio e consistente.

O tempo de dessalgue depende do tamanho das postas. O ideal é trocar a água de 3 em 3 horas, deixando de molho pelo período máximo de 24 horas.



Agora sim vamos para o fogão:

- Tempere o peixe com o alho, gengibre e limão. Coloque sal apenas para a opção de peixe fresco ou se pirarucu dessalgou demais.



- Passe as tiras de filé no ovo levemente batido com um garfo, depois na farinha Panko.

- Frite em óleo quente e abundante.

- Deixe escorrer e serva com o molho de sua preferência.

Uma das opções de molho indicada por chefes renomados para servir com peixe é o molho de maracujá.

Como prepará-lo?

- Corte os maracujás ao meio e coloque a polpa no liquidificador. Bata por 30 segundos

- Coloque o suco em uma peneira, reserve o suco e elimine as sementes

- Derreta a manteiga, junte a cebola e refoque um pouquinho

- Acrescente o cheiro verde e o suco de maracujá, misture e deixe ferver

- Tempere com sal e pimenta

- Deixe cozinhar por 5 minutos

Pronto, agora é só chamar os familiares e amigos para degustar um dos peixes mais deliciosos da região amazônica neste fim de semana.

Como deixar a macaxeira frita crocante?

- Descasque a macaxeira e corte em pedaços. Leve para cozinhar com água salgada até ficar macia. Escorra e deixe esfriar.

- Aqueça óleo numa panela o suficiente para cobrir a mandioca. Frite os pedaços até dourar, escorra em papel toalha e sirva junto com o pirarucu.

