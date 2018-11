Novo "Grinch", Chacrinha e terror são destaques nos cinemas de Manaus

Manaus - Personagem tradicional do Natal nos cinemas, o Grinch volta às telonas a partir desta semana em mais um remake. Desta vez, o longa metragem volta em formato de animação, com o astro Benedict Cumberbatch dublando o personagem na versão original, e Lázaro Ramos dublando na versão em português brasileiro.

E outro ícone da história da TV brasileira terá sua vida retratada nos cinemas: Abelardo Barbosa, o Chacrinha. O longa Chacrinha - O Velho Guerreiro contará a vida e a trajetória do apresentador e cativador das multidões, inclusive a sua relação com Clara Nunes. E para quem gosta de terror, Parque do Inferno chega aos cinemas com a mesma pitada de terror do clássico Pânico, do início dos anos 2000.

O Grinch

O filme mostra a guerra da criatura verde contra o Natal e tudo o que ele representa. Com a ajuda de seu fiel cãozinho Max, Grinch, que vive no Monte Espicho, tenta acabar com a festa anual natalina na cidade de Quemlândia, roubando todos os enfeites e presentes da festa.

A criatura verde que quer aterrorizar o Natal volta às telonas, mas desta vez, em forma de animação | Foto: Divulgação

Além de Benedict Cumberbatch fazendo a voz principal, Kenan Thompson também está no elenco da animação da Illumination, mesmo estúdio que produziu a trilogia de Meu Malvado Favorito e Minions. A animação é baseada no livro infantil How The Grinch Stole Christmas, de Dr. Seuss, escrito em 1957.



Parque do Inferno

Em Parque do Inferno, as amigas Natalie (Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards) e Taylor, (Bex Taylor-Klaus) junto com seus namorados, decidem visitar um parque temático ambulante em pleno Halloween.

O filme carrega o mesmo estilho de "Pânico", de Wes Craven, e outros do gênero | Foto: Divulgação

O parque roda todo o país, e é uma chance única para que os donos possam matar à vista de todo o público, excitado com o frenetismo causado pela "atração" da morte. Enquanto isso, o animador volta seus olhares para as garotas e seus namorados, e eles terão correr se quiserem sobreviver.



Confira o trailer de "Parque do Inferno" | Autor: Paris Filmes

Chacrinha: O Velho Guerreiro

O clássico bordão "alô, alô, Terezinha!" também poderá ser revisto nas telas do cinema nesta semana. Eduardo Sterblitch e Stepan Nercessian dão vida ao apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, no filme Chacrinha: O Velho Guerreiro. Com direção de Andrucha Waddington, o filme contará a história do apresentador desde a faculdade de Medicina até se empregar numa rádio como locutor, e chegando ao seu sucesso.

Luan Santana (esq.) interpretará um calouro na videobiografia de Chacrinha | Foto: Divulgação/Globo Filmes

Outros nomes do cinema nacional também estarão no filme: Gianne Albertoni interpretará Elke Maravilha, Laila Garin interpretará Clara Nunes e Juan Rangel dará vida a Sidney Magal.



Eduardo Sterblitch e Stepan Nercessian dão vida a Chacrinha em "O Velho Guerreiro" | Autor: Globo Filmes

