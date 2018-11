Disney aposta em mais um live action e lança teaser de 'O Rei Leão'

Manaus - Quem foi criança nos anos 1990 e 2000 e assistiu a todos os desenhos da Disney, seja na fita VHS ou nos programas vespertinos da televisão, vai poder ter o coração aquecido mais uma vez. Isso porque na última quinta-feira (22), a Disney lançou o primeiro teaser do remake em live action de O Rei Leão. O clássico dos desenhos animados tem estreia mundial prevista para 19 de julho de 2019.

Para o elenco de dubladores dos personagens, o diretor Jon Favreau escalou um time de peso. Donald Glover, conhecido no meio musical como Childish Gambino (de This Is America) emprestará sua voz a Simba, enquanto a cantora Beyoncé Knowles-Carter interpretará Nala. Chiwetel Ejiofor dará vida a Scar, tio de Simba, e James Earl Jones interpretará o todo-poderoso Mufasa, rei da selva e pai de Simba. Earl Jones, inclusive, volta ao papel do rei: ele foi o dublador de Mufasa na animação de 1994.

Donald Glover interpreta Simba, e Beyoncé interpreta Nala | Foto: Reprodução

O filme é uma série de remakes que a Disney tem trabalhado desde 2016. O primeiro da lista foi Mogli, o Menino Lobo, dirigido pelo mesmo Jon Favreau, de 2016, com Neel Sethi interpretando Mogli, Ben Kingsley como Bagheera, e Idris Elba como o vilão Shere Khan. Já em A Bela e a Fera, Emma Watson viveu Bela, e Ewan McGregor deu vida ao castiçal Lumière dos desenhos animados.



Confira o teaser!

Teaser do filme traz a mesma cena icônica eternizada no desenho de 1994 | Autor: Disney

O roteiro da obra, baseado no original de Irene Mecchi, Jonathan Roberts e Linda Wolverton, é assinado por outro nome de peso: Jeff Nathanson, que também roteirizou Prenda-Me Se For Capaz (2002) e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017). E pelo o que se viu no primeiro teaser, o remake misturará tanto o CGI como as imagens reais, "para dar vida de forma totalmente nova aos personagens do clássico", segundo o comunicado de imprensa da Disney.



A trilha sonora também não deixa a desejar. No desenho de 1994, as partituras levavam a assinatura de Hans Zimmer e canções de Elton John, e no quesito trilha sonora, levou dois Oscars e dois Grammys. Zimmer volta ao remake, assinando a trilha sonora do novo filme, para sacramentar o sucesso que deve ser.

As mesmas cenas icônicas do desenho foram repetidas no teaser divulgado na última quinta-feira. Resta saber, no entanto, se os espectadores terão coração suficiente para aguentar a cena da morte de Mufasa, que emocionou a tantos no desenho. O fato é que, com um elenco de peso e a assinatura de Favreau, o novo O Rei Leão tem tudo para dar certo - e emocionar mais uma vez.

