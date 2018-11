Festival Batalha da Hora acontecerá neste fim de semana em Manaus

Manaus - A cultura das danças urbanas ganhará destaque neste final de semana, durante o Festival “Batalha da Hora”, que acontecerá sábado (24), no Centro Cultural Palácio Negro, e domingo (25), no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado – CDCC.

O evento contará com workshop de Breakdance, roda de conversa, Ocupa Cypher, entre outras atividades. No sábado, o acesso será gratuito, e no domingo a entrada custará R$5.

No dia 24, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, terá um workshop de break-dance com o B-boy Leony Pinheiro; uma roda de conversa sobre a história do Hip Hop Manaus, comandada por Marcos Tubarão e Art96; além da intervenção artística Ocupa Cypher.

Já no dia 25, as atividades acontecem no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC) com disputas de break – nas modalidades 3vs3, Toprock, Footwork, Power Tricks, Bgirl e All Style – que contam com premiações em dinheiro; batalha de rima, disputa de Beatbox, Graffiti ao vivo e roda de capoeira. A programação conta ainda com as atrações locais Manauaras em Extinção, e os DJs Carapanã, Tubarão e Nc.

Em sua décima edição, a batalha receberá diretamente de Belém do Pará o B-boy Leony Ribeiro que vem representando o Brasil em todo o território Europeu, participando dos principais eventos da cultura Hip Hop, como o Red Bc One.

Sobre o festival

O “Festival Batalha da hora” nasceu no ano de 2008, com o intuito de ser um evento propulsor para artistas das danças urbanas que queriam competir representado seus grupos e o estado em grandes festivais nacionais e internacionais e que não tinham apoio financeiro. Logo o evento se tornou um dos maiores da cidade, resgatando e promovendo o “breaking” na sua mais pura essência.

