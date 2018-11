Jôci Carvalho lança CD Mix de Verão neste sábado, em Manaus

Manaus - A cantora sertaneja Jôci Carvalho lança neste fim de semana mais um trabalho em Manaus. Trata-se do CD Mix de Verão que reúne 10 músicas entre covers e single inédito. O evento de lançamento está marcado para este sábado (24), a partir das 21h no Rancho Sertanejo, localizado na Avenida Professor Nilton Lins em frente ao Aeroclube.

Das covers, Jôci traz sucessos como "Tá se mordendo de raiva (Aviões), Terra do ex (Solange Almeida), Cobaia (Lauana Prado), Rapariga não, Terapinga, Quem me Dera (Márcia Felipe)" e muito mais.

Seu Bobo

No disco, a cantora amazonense lança seu primeiro single sertanejo: ‘Seu Bobo’. Disponível em todas as plataformas digitais, a música de trabalho é carro chefe do EP, ainda em produção, intitulado “Sertanejo sem Fronteiras”.

Produzido pelo amazonense Jackson Viana, a música fala sobre um conselho que Jôci dá para o outro. “Quem avisa sempre amigo é…”, cantarola a cantora. “E eu dou conselho para o amigo que está vacilando com a mulher dele. Digo a ele que ela pode dar o troco e arrumar outro. Prepara o choro, seu bobo”, explica, bem humorada, a cantora.

O single é um sertanejo universitário e já tem uma guitarra marcante, característica da música regional. Segundo a cantora amazonense, o intuito do EP que está sendo produzido é tornar esse gênero musical plural, sem esquecer de suas raízes, reforçando que a música tem uma linguagem universal a partir da sensibilidade de cada um, e que, a Amazônia, também produz um sertanejo de qualidade.

Serviço

O quê: Jôci Carvalho lança CD Mix de Verão

Onde: Avenida Professor Nilton Lins em frente ao Aeroclube.

Quando: sábado, 24 de novembro

Informações: (92) 99166-4388

*Com informações da assessoria

