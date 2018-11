Vida de pianista: músicos no AM contam como foram 'salvos' pela música

Manaus - O piano é considerado um dos instrumentos mais completos. Seu som, melodioso e doce aos ouvidos humanos, é capaz de suscitar a emoção, além de trazer paz e a tranquilidade. Para celebrar o Dia do Músico, comemorado na última quinta-feira (22), o Portal EM TEMPO buscou dois pianistas que atuam no Amazonas, para contar a vida e experiência de viver da música, utilizando-se dos sons clássicos do piano.



Amazonense por lei



Marcelo de Jesus não demonstra, à primeira vista, pela simplicidade, o incrível talento do homem de 47 anos. Quem o vê de longe logo o compara ao personagem Nino, da série infantil Castelo Rá-Tim-Bum. "Senhor está no Céu e deve estar bem, creio eu", diz ele, quando perguntado como está.

A rotina é sempre a mesma. Durante todas as manhãs, chega ao Teatro Amazonas, sobe a um pequeno pódio no palco, ergue o braço e a batuta, e rege a poderosa Amazonas Filarmônica, orgulho da cultura no Estado.

"Minha mãe me conta que num dia, perto do Natal, fomos à casa de uma amiga dela onde havia um piano. Aí eu vquis tocar, e no dia seguinte, pedi um piano de presente. Eu não lembro de nada disso!", conta Marcelo, provocando risadas. "Ela disse que me dariam um piano, e no Natal, me deram um piano Hering para crianças, branco e até bonito. E aí foi o pior Natal da família, segundo ela, porque eu chorei, chorei, chorei, que não queria um brinquedo e sim um piano de verdade", afirma o pianista.

Marcelo de Jesus estudou piano pelo método de Bela Bartok, ainda em São Paulo | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

O fato é que, no ano seguinte, ainda aos seis anos, Marcelo começou a estudar piano. Estudou com a professora amiga da família, e logo em seguida, foi para o Conservatório Bela Bartók, em São Paulo. No Bartok, o indicaram para estudar Piano, com Homero Magalhães. Com 16, Marcelo foi aprovado para o curso de Música da Universidade Estadual Paulista (Unesp), na classe de Piano do professor Pietro Maranca, discípulo do italiano Arturo Michelangeli.



"O Pietro tinha um método bem particular de ensino, e por conta disso, muita gente não queria ter aula com ele. Então quando eu entrei na classe dele, fiquei um ano sem tocar piano, porque ele trabalhava mil coisas, como técnica, relaxamento, posição, ângulo, e todas as coisas que se possa imaginar de um piano. No final desse ano, toquei uma sonata, e percebi que a minha vida era outra com o instrumento", conta.

Marcelo de Jesus foi aluno de Pietro Maranca e Homero Magalhães. Estudou Música na Unesp, e é regente adjunto da Amazonas Filarmônica | Foto: Ione Moreno

Vida no Amazonas

Ainda na faculdade, Marcelo começou a trabalhar como pianista correpetidor do Theatro Municipal de São Paulo, junto ao maestro Luiz Fernando Malheiro, considerado um dos maiores regentes de ópera do Brasil. E foi justamente a convite de Malheiro, então regente titular da Amazonas FIlarmônica, que o jovem Marcelo migrou para Manaus definitivamente em 2002, atraído pelo boom cultural que se formou com a criação da Amazonas Filarmônica e de outros corpos artísticos do Estado.

O contato de Marcelo com a regência de orquestras, inclusive, ocorreu com outro grande maestro: Eleazar de Carvalho, em uma das edições do Festival de Inverno de Campos do Jordão. "Fui como ouvinte para o Festival, e na primeira aula, o Eleazar perguntou qual era o instrumento que abria o Requiem de Mozart. Eu respondi muito tímido que era o corno di bassetto. Ele perguntou mais uma vez, e eu respondi um pouco mais alto. E foi aí que ele disse 'se você quer ser regente, tem que aprender a falar! Qual é o instrumento?!', e eu respondi mais alto 'corno di bassetto!'", relembra.

À frente da Filarmônica, Marcelo de Jesus já regeu peças como o Requiem, de Mozart, e a ópera Yerma, de Heitor Villa-Lobos | Foto: Ione Moreno





Atualmente, Marcelo de Jesus é regente adjunto da Amazonas Filarmônica e da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, além de ser o titular da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA). À frente das três orquestras, o maestro já regeu peças famosas no repertório operístico mundial: Medée, de Luigi Cherubini; La Cenerentola, de Gioacchino Rossini; e Tosca, de Giacomo Puccini. Além disso, assina anualmente a direção artística da Série "Encontro das Águas", e é diretor de Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Da igreja para o mundo



Nos concertos da Amazonas Band no Teatro Amazonas, uma figura em especial se destaca. Compenetrado, entre as pausas dos metais, faz solos arrebatadores num piano eletrônico, para depois fazer a cama harmônica para os demais instrumentos melódicos da orquestra. Jonilson Reis, de 46 anos, mais conhecido como La Bamba, é o pianista da principal orquestra de música popular do Amazonas, e está no grupo desde o seu início, em 2001.

O contato de La Bamba com o piano foi diferente do de Marcelo de Jesus. Durante a adolescência, tocava violão na igreja, e só chegou ao piano com quase 20 anos de idade. O apelido "La Bamba", inclusive, vem dessa fase da vida: Jonilson era aluno do curso técnico de Eletrônica da Fundação Bradesco, e na adolescência, era um rapaz fechado, que não falava com ninguém.

Jonilson Reis, de 46 anos, é pianista da Amazonas Band, e integra a orquestra desde 2001 | Foto: Ione Moreno

"É aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem raiva, mais o pessoal insiste. Eu já tocava violão nessa época, e na escola também tinha um cara que tocava violão. Um amigo meu da rua falou pra ele, e esse cara se sentiu desafiado. Naquela época, comecei a treinar escondido da minha mãe algumas músicas seculares, e quando esse cara me chamou pra um desafio, toquei a música 'La Bamba'. Rapaz, o pessoal ficou doido, e começou a me chamar de La Bamba. E aí pegou."



A vida não foi fácil. Aos 20 anos, Jonilson era jardineiro, mas já dava os primeiros passos no novo instrumento. Sem ter o instrumento em casa, no entanto, ia estudar na igreja, distante mais de 10 quilômetros de sua casa. O primeiro teclado que ganhou foi uma permuta com uma senhora para quem ele dava aulas: pagou o teclado dando as aulas.

"Eu moro até hoje na Compensa, e nossa igreja ficava no Campos Elísios. Era uma hora andando, tanto pra ir como pra voltar. Mas acabou que foi recompensador demais pra mim. Não tinha ninguém para tocar lá, eu gostava de tocar, então era bom. Eu vim ter contato com o piano bastante tarde, digamos assim. Costumo dizer que estudei na casa dos outros, e quando eles cansavam de tocar, deixavam eu tocar. Fui praticamente um autodidata", conta.

La Bamba começou a estudar piano sozinho, como um autodidata | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

No início de sua carreira no piano, La Bamba começou a ser visto por grandes músicos amazonenses, como Bernardo Lameiras e Almir Fernandes. Até que foi convidado por um trompetista chamado Miranda Neto para fazer parte de um grupo chamado Metais in Blue, ainda na década de 1990. Miranda Neto tocava com o cantor Beto Barbosa, e quando veio para Manaus e viu Jonilson tocar, insistiu para que o rapaz fizesse parte de seu grupo. E foi aí que a vida do jovem pianista começou a mudar.

Uma vida inteira na música popular

Jonilson começou a tocar profissionalmente no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), em 1992. Tocou com vários nomes da música popular amazonense, como Cileno da Conceição. Em 1999, no Festival Villa-Lobos de Toadas, acompanhou Márcia Siqueira ao piano tocando uma toada de Paulinho Du Sagrado. Ele não sabia, entretanto, que havia um jurado notável na bancada: Júlio Medaglia, então regente titular da Amazonas Filarmônica, que nascera apenas dois anos antes.

"Essa toada era só piano e voz. No final do Festival, o maestro Medaglia mandou me chamar para conversar. Disse que tinha me visto tocar e gostado. Disse também que o governador queria montar uma Big Band, e queria que eu participasse dessa orquestra. Eu agradeci e disse que topava", lembra La Bamba.

Profissionalmente, La Bamba é músico há 28 anos. Passou pelo Fecani, pelo Boi-Bumbá, e pela Amazonas Band | Foto: Ione Moreno

Medaglia acabou deixando a Filarmônica, mas o sonho da Band continuava. E no ano 2000, a Secretaria de Cultura abriu o edital do concurso para a Amazonas Band. La Bamba passou "na sorte", e já vai para 19 anos junto ao grupo. Passou pela regência de Sandino Hohagen, e hoje, é regido por Rui Carvalho. Seu currículo ainda coleciona 25 anos de Fecani e 20 anos de participação no Festival Folclórico de Parintins, como arranjador e tecladista.

"Sendo bem sincero: é só o que eu sei fazer. A música acabou, de certa forma, virando a minha vida. Tem horas que eu penso e fico num dilema, achando que era melhor ter me formado em outra coisa. Mas não era, e era o que tinha para sobreviver. Eu tinha que ajudar minha família, porque meu pai tinha saído de casa. E foi a música que fez isso por mim. Ela é a minha vida, é uma bênção de Deus na minha vida", completa.

