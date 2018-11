‘Superman: O Filme’ de volta ao cinema após 40 anos

| Foto: Divulgação

Estrelado pelo ator Christopher Reeve, o primeiro longa sobre o Super-Homem estreou nos cinemas em 1978. Quarenta anos depois, a Cinemark e o Omelete trazem de volta às telonas um dos heróis mais famosos do mundo. Em versão remasterizada, “Superman: O Filme” terá exibição única em 53 complexos da Rede, em várias cidades do país – inclusive no Studio 5, em Manaus –, no dia 4 de dezembro, às 20h.



Com direção de Richard Donner, o filme foi produzido pela Warner Bros. e tem no elenco nomes como Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford, Trevor Howard, Margot Kidder e Terence Stamp.

“A Cinemark se junta novamente com o Omelete para promover mais uma exibição especial para os fãs de cultura pop. Depois de 40 anos do lançamento, o clássico ‘Superman’ volta às telonas em versão remasterizada, com imagem e som no mesmo padrão do cinema contemporâneo”, diz Bettina Boklis, diretora de Marketing da Cinemark.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores variam entre R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira). Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.

A aventura

Pouco antes da destruição do planeta Krypton, o cientista Jor-El (Marlon Brando) envia seu pequeno filho Kal-El em uma nave espacial à Terra, onde vai adquirir superpoderes. Criado pelos agricultores Jonathan e Martha Kent, Clark (Christopher Reeve) já adulto começa a trabalhar como repórter em um jornal impresso e, até então, não havia demonstrado seus superpoderes para o público.

Mas, quando uma situação inesperada põe em risco a vida de Lois Lane (Margot Kidder), uma colega de trabalho, ele é obrigado a se revelar para uma multidão, e fica conhecido como Superman. Descontente com o surgimento de um super-herói na cidade, Lex Luthor (Gene Hackman), um gênio do mal, o obriga a se desdobrar para salvar a vida de milhões de pessoas.

Curiosidades

Vários diretores e roteiristas foram associados com o projeto antes de Richard Donner ser contratado para a direção. Tom Mankiewicz foi recrutado para reescrever o roteiro e recebeu um crédito de "consultor criativo".

O estúdio decidiu filmar simultaneamente “Superman” e sua sequência, “Superman II” (1981), de março de 1977 até outubro de 1978. Após desentendimentos entre Donner e os produtores, e sua consequente demissão, a sequência foi paralisada – mas o filme já estava 75% concluído.

Filme mais caro da história até então, com um orçamento de US$ 55 milhões, “Superman” foi lançado em dezembro de 1978, faturando US$ 300 milhões durante a sua rodada original nos cinemas.

O filme foi indicado a quatro prêmios Oscar – Melhor Edição, Melhor Música, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais –, vencendo apenas nesta última categoria.