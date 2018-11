'Sarau Amazônico’ terá Balé Folclórico e Orquestra de Violões. Confira

Manaus - O Balé Folclórico do Amazonas (BFA) e a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) se reúnem nesta terça-feira (27), às 20h, no Teatro Amazonas, para apresentar o “Sarau Amazônico”, um espetáculo que unirá dança, música, poesia, além de um leque de experiências culturais que buscam valorizar as artes e os costumes genuinamente amazonenses. A classificação é livre e o acesso é gratuito.

No “Sarau Amazônico”, a programação contará com músicas dos compositores amazonenses Pedro Amorim e Arnaldo Rebelo, interpretadas pela Ovam, sob a regência do maestro Davi Nunes; coreografias executadas pelo BFA que retratam o folclore do Estado; e também declamação de textos e poemas de autores amazonenses, como Celdo Braga, que falam sobre o povo da região Norte.

A assistente de direção do Balé Folclórico do Amazonas, Magda Carvalho, que também participará da declamação de poemas, comenta o que o BFA preparou para este espetáculo. “Será uma grande parceria do BFA e da Ovam, e vamos levar para o palco do Teatro Amazonas muitos elementos ricos da nossa cultura, como a dança marambaia, coreografias todas voltadas para regionalidade e músicas de artistas amazonenses”.

O maestro Davi Nunes também fala sobre a parceria da Ovam com o Balé Folclórico. “Nossa parceria com o Balé Folclórico é sempre muito boa porque o violão é um instrumento popular e dentro das possibilidades de performance nós temos situações inúmeras”.

O maestro destaca ainda a versatilidade da Ovam. “Fomos recentemente a Belém apresentar um espetáculo sobre trilhas sonoras do cinema; há um tempo tocamos um repertório clássico, com obras de Beethoven e de Mozart; outro dia tocamos Villa Lobos e, agora, vamos apresentar um repertório regional, com músicas tranquilas e outras mais animadas, trabalhadas de uma maneira dinâmica, dançante e poética”.

O espetáculo, que tem o apoio do Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado Cultura (SEC), será reapresentado na quarta-feira (28/11), também às 20h, com entrada gratuita.

Serviço: “Sarau Amazônico”, com a Orquestra de Violões do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas

Data/hora: Dias 27 e 28 de novembro, às 20h

Local: Teatro Amazonas

Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria

