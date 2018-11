Amazonense, Miss Brasil viaja para representar país no Miss Universo

Na mensagem para os fãs e admiradores, Mayra agradece a oportunidade de representar o país e garante estar tranquila para participar da competição internacional | Foto: Reprodução/ Instagram

Manaus- A Miss Amazonas e representante do Brasil no concurso de beleza Miss Universo, Mayra Dias publicou uma foto em sua conta oficial no Instagram, onde aparece no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com a faixa de Miss Brasil e uma bandeira do país.

Na mensagem para os fãs e admiradores, Mayra agradeceu a oportunidade de representar o país e garante estar tranquila para participar da competição internacional.

"Chegou a hora meus amores! Vou com o coração tranquilo e com a certeza de que darei o meu melhor para representá-los da melhor forma possível. Agradeço primeiramente a Deus por tudo, aos meus familiares e amigos, a todos os meus parceiros, a equipe do MB, apoiadores e fãs. Obrigada por tudo, conto com a torcida e o apoio de todos vocês. Rumo ao Miss Universo #mayravilhosa#missbrasilbeemotion #missuniverse", publicou a miss.

Na Ásia, Mayra concorrerá com modelos de mais de 90 países, e desde o mês de maio, quando foi eleita a mulher mais bela do Brasil, a miss está em intensa preparação, se mostrando representante de várias causas da Amazônia.



A 67ª edição do Miss Universo 2018 será no dia 16 de dezembro, em Bangkok, na Tailândia.

