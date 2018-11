Ator do AM é premiado em festival de cinema no Maranhão; veja vídeo

Manaus - Interpretando a si mesmo em um curta-metragem queconta a história de seu emagrecimento durante dois anos, o ator amazonense Diego Bauer venceu o prêmio de Melhor Ator no "Festival Maranhão na Tela", no último sábado (24), em São Luís (MA). Bauer, junto com Ricardo Manjaro, dirige o curta "Obeso Mórbido", e competiu com 10 filmes na mostra competitiva de curtas do Festival, que aconteceu entre os dias 15 e 24 de novembro.



Ao todo, mais de 60 filmes, entre longas e curtas, foram exibidos durante o Festival. Além de "Obeso Mórbido", o curta-metragem "Raimundo Quintela, o Caçador de Vira Porco", do Pará, foi um dos únicos premiados da região Norte no festival.

A premiação de Melhor Ator, inclusive, já é a segunda do filme amazonense: em outubro deste ano, o curta recebeu o prêmio de Melhor Som na Mostra Internacional de Cinema de São Luís. Além disso, já foi inscrito para a 10ª Semana de Cinema do Rio de Janeiro.

Ele mandou um vídeo para Portal Em Tempo falando da importância desse prêmio. Confira:

| Autor: Em Tempo

O filme

Segundo Diego, a ideia do filme veio a partir de um festival internacional de curtas-metragens que assistiu em São Paulo, em 2017. A ideia inicial, segundo ele, era fazer um experimento audiovisual que rendesse boas imagens, parecida com um documentário, mas que virou ficção. "Usei a favor do filme tudo o que se poderia usar na questão da identificação das pessoas", lembra.

Diego venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival Maranhão na Tela no último sábado (24) | Foto: Divulgação

"Eu percebi que, muito por conta da falta de recursos, os diretores escolhem fazer filmes sobre alguém da sua própria família ou alguém próximo a si. Então, eles criam uma dramaturgia básica que acaba reverberando em soluções baratas. Eu já queria fazer um filme de qualquer maneira por conta da série que estava fazendo, além de também ter o exercício de fazer um curta novamente, e pensei que, se fosse fazer um exercício, falaria sobre o meu processo de emagrecimento. Então eu me apropriei dos acontecimentos reais da vida e contei uma história de 'autoficção', digamos, com a ajuda do Ricardo Manjaro", conta.

Veja o trailer

| Autor: Artrupe

Processo

Ao todo, o processo de emagrecimento e reeducação alimentar do ator durou cerca de dois anos, e nesse período, Diego perdeu 45 quilos. O curta, produzido pela Duplofilme e pela Artrupe Produções Artísticas, parte da história real do ator e diretor, sobre inseguranças e dúvidas que um novo corpo pode representar na vida de alguém que passa por uma transformação física.

Diego e Ricardo Manjaro assinam o roteiro do curta, que tem a participação de Victória Muller e Wallace Abreu no elenco. A direção de fotografia é de Jimmy Christian, figurinos de Paulo Oberdan e direção de arte de Francisco Ricardo, com desenho de som e mixagem de Lucas Coelho e som direto de Heverson Batista.

Curta-metragem "Obeso Mórbido" é dirigido por Diego Bauer e Ricardo Manjaro | Foto: Divulgação

A distribuição do filme, segundo o ator, já está prevista para 2019. "O filme ficou pronto em agosto, então está bem no início. Como ele já está em festivais e tudo, acho que a gente conseguiu furar uma fila básica.

Para o ano que vem, a gente pensa em inscrever para o máximo de festivais possíveis e tentar uma grande circulação para o filme", completa.



Leia mais

Versos de amor, natureza e política: Djavan lança novo disco

'Sarau Amazônico’ terá Balé Folclórico e Orquestra de Violões. Confira