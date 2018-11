Ex-funcionário de Simone e Simaria denuncia humilhações

São Paulo (SP) - Um homem, que disse ter trabalhado com a dupla sertaneja Simone e Simaria soltou o verbo e denunciou humilhações sofridas durante o período em que trabalhou com as cantoras. Cristian Machado foi entrevistado na tarde de segunda-feira (26), no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, e disse à apresentadora Sônia Abrão que a mais rude das cantoras sempre foi Simaria. As informações são do portal TV Foco.

Segundo Cristian, que diz ter trabalhado com as cantoras em 2011, Simaria não deixava os funcionários usarem o banheiro do ônibus da banda, além de humilhar os funcionários. "Trabalhei na empresa de Fortaleza que cuidava do Forró do Moído, fazendo assessoria nas redes sociais. Eu saí fugido, não dei explicação e fui embora, pedi carona porque não aguentava as humilhações que sofria”, lamentou.

Ainda de acordo com o rapaz, Simaria explodia a cada momento e as pessoas que trabalhavam na turnê tinham que acordar durante a madrugada e parar "no mato para fazer xixi".

"Tinha uma grávida que hoje é backing vocal do Safadão. Coitada, tinha que abrir a porta com alicate de unha para poder urinar enquanto estavam dormindo", disse o rapaz em um comentário no Facebook do portal UOL na última sexta-feira (23).

Cristian saiu em defesa de Simone, dizendo que a irmã seria um anjo, mas que temeria Simaria. O ex-assessor ainda afirmou que Simaria ainda colocava apelidos pejorativos nos funcionários.

"A Simaria destratava a gente da banda. A Simone tem um coração que vocês não imaginam. É uma pessoa humilde e se segura para não bater de frente com a Simaria, que botava apelidos em todo mundo, como se tivessem cecê ou mau hálito. Humilhação", afirmou.

