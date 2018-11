'Cabaret do xote' anima o Moai Restobar nesta terça-feira (27)

Repertório que mescla as músicas atuais e antigas que a nação forrozeira gosta promete esquentar o Moai Restobar | Foto: Divulgação

Manaus - O tradicional pé de serra do Moai Restobar, realiza nesta terça-feira (27) o Cabaret do Xote' As bandas Meu Xodó, Xote com Pimenta e Toinho e forró show animam a noite. Nos intervalos, a DJ Marcela Stahlhofer comanda a festa que começa as 21h.

Segundo o empresário da Banda Meu Xodó, Carlos Rafael, o público pode esperar uma noite inesquecível com um super show, além de muita alegria e diversão, com um repertório que mescla as músicas atuais e antigas que a nação forrozeira gosta.

"Nós tentamos sempre fazer algo diferente, algo novo, fazendo o público interagir de forma direta com o nosso show. Queremos que todos tenham uma noite inesquecível junto da gente, preparamos um excelente repertório, bem eclético que todos irão gostar, tenho certeza. A alegria do povo é a nossa alegria", afirma Rafael.

Toinho e Forró Show preparam um repertório que vai colocar todo mundo para dançar, misturando músicas atuais do pé-de-serra e vaquejada. A banda Xote com Pimenta também promete não deixar ninguém parado.

O Moai está localizado na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus e está disponibilizando uma lista vip nas redes sociais oficiais da casa com entrada gratuita até a 00h00. Após esse horário a entrada passa a custar R$30. Mais informações e reservas pelo (92) 98143-3602.

*Com informações da assessoria.

