Produtora diz que vai processar Xuxa e a apresentadora revida

A apresentadora da Record, Xuxa Meneghel, passou por um sufoco após tentar voltar ao Rio de Janeiro neste domingo (25), depois de realizar um show em fortaleza devido uma irregularidade na aeronave fretada por ela.

A empresa Planner Eventos, contratou um jato particular para realizar serviços de trafego aéreo, o que não é permitido pela Agência Nacional de Aviação (ANAC). Ao tentarem embarcar Xuxa e toda sua equipe foram barrados.

Através de suas redes sociais, a loira revelou todos os detalhes. Dessa forma, a produtora Paula Bessa, da empresa, foi bastante criticada e ficou chocada com a decisão de Meneghel ao expor a situação nas suas redes pessoais.

“Meu dia foi um inferno, passei mal, todo mundo me ligando. Sou muito fã da Xuxa e não esperava por isso, até porque o show em Fortaleza foi maravilhoso”. Ressaltou ainda dizendo que ”Queria que nada disso tivesse acontecido, mas estou conversando com o jurídico da empresa e vamos ver como proceder, mas a ideia é entrar em litígio sim.”

Xuxa e toda sua equipe foram barrados | Foto: Divulgação

Em contra resposta Xuxa afirma que quem vai processar a produtora é ela “Fui enganada. Qualquer pessoa colocada dentro de um avião clandestino e é levada para um lugar, e depois mente dizendo que é uma pane, depois mente dizendo que não sabia, depois mente dizendo que tudo vai se resolver. Eu tive que pagar o avião para voltar. Isso não é ser enganada?”, disse.

“Eu confiei e quase me levei muito mal. Ainda bem que a única coisa que perdi foram algumas horas, alguns dias que queria ficar com minha filha. Eu me senti não só enganada. Eu me senti roubada, enganada e, acima de tudo, desrespeitada. Ela vai ter que responder por um crime, não por ter me enganado. O que ela fez é crime”, disparou.

