Poeta Mauro Martinez lança seu segundo livro, em Manaus

Manaus - O mestre e escritor Mauro Martinez lança seu segundo livro, Salmos em Poesias: Luz de Deus, nesta terça-feira, (27), às 19h30, na igreja São Jorge, bairro de mesmo nome, situada à rua Emílio Ruas, 311, Zona Oeste de Manaus. Durante o lançamento o autor fará uma sessão de autógrafo.

A obra publicada pela editora Wega conta com a colaboração de amigos e conselheiros do poeta. O prefácio de Salmos em poesias foi escrito pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, enquanto o padre salesiano Luís Laudato e o pastor Francisco Chaves dos Santos, da Igreja Presbiteriana, discorreram as apresentações.

O livro, de 272 páginas, é o resultado de um desejo do autor de transmitir a palavra de Deus de forma pungente, observando a musicalidade e definição dos versos bíblicos. Todos os salmos da Bíblia sagrada foram transcritos de maneira poética.

O arco-íris, símbolo do pacto feito por Deus com os homens, dá o tom colorido na caminhada rumo aos céus e o encontro com a estrela de Davi. Já a pomba, pássaro que representa o Espírito Santo de Deus, com asas abertas exprime a graça e o desejo do grande mensageiro, o Pai eterno, em receber os seus filhos, todos nós. Todos os detalhes da capa do livro Salmos em poesias: Luz de Deus foi inspirada pelo próprio altíssimo, segundo o poeta.

“Eu tive um sonho no qual Jesus me cobrou os serviços que eu teria realizado em nome dEle. E foi a partir desse sonho que fui guiado e encaminhado a escrever estes versos”, explicou o poeta, que foi pesquisar e chegou à conclusão que começaria usar seu principal dom, o de escrever, para levar uma interpretação do amor de Deus, iniciada pelos salmos. Mauro Martinez revela que já tem outro projeto em andamento.

O poeta Mauro Martinez Marques nasceu em Belém do Pará, recebeu o título de cidadão amazonense e foi condecorado com a medalha do pacificador do Exército Brasileiro. É bacharel em Ciências da Navegação, publicitário, advogado, pós-graduado em gestão de Comunicação Corporativa e mestre em Direito. Autor do livro Retinida: como a poesia pode transformar sua vida.

Com informações da assessoria*

