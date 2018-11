Noite Paraense promete agitar Manaus no próximo sábado (1º)

Manaus - No próximo sábado (1º), acontece a maior festa paraense que Manaus já teve. O evento contará com seis super bandas do Pará cantando hits como o famoso brega pop, tecnobrega, entre outros.

A Noite Paraense será animadíssima, com super atrações no pré-show, como o Trio do Pará , Angela Rodrigues, e a Banda Pintacuia.

Já como atração principal, a festa contará com a participação do rei do brega Wanderley Andrade, Alberto Moreno e a Banda Play 7, que estará pela primeira vez em Manaus.

A festa será realizada na quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, no bairro Nova Cidade, a partir das 22h.

Égua maninho, tu não é nem doido de perder essa né!

SERVIÇO:

O que é:

Noite Paraense

Quando:

Sábado, dia 01 de dezembro

Onde:

Quadra da Escola de Samba Sem Compromisso

Endereço:

Avenida Margarita, Nova Cidade

Horas:

A partir das 22h00

Quanto:

20 reais pista e 30 reais área vip

Contato

92 99189-5187

