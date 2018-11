Vídeo:Em entrevista na Argentina, Anitta revela que já fez sexo a três

Anitta contou que já fez sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, no programa argentino Podemos Hablar. A cantora ainda disse que estava bêbada, mas a sensação foi a melhor possível.

“Já fiz mais de uma vez e sempre me senti bem. Se você confia na pessoa, que na época era meu namorado, não acontece nada ruim“, explicou ela, assumindo ser bissexual e dizendo que o ato aconteceu entre ela, seu então namorado, e outra mulher.

“Para que no final seja bom para todos, e se você tiver uma relação com uma das pessoas, vocês precisam ter regras. Você tem que conversar com seu companheiro para saber o que ele gosta ou não, para ninguém se chatear”, explicou a cantora.

Essa e as demais revelações polêmicas você confere no vídeo a seguir:

