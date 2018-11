39ª Festa do Guaraná promete agitar Maués em dezembro. Saiba mais

Entre as atrações confirmadas a cantora Joelma sobe ao palco na primeira noite do evento, dia 6 de dezembro. | Foto: Reprodução





Manaus – O município de Maués, no interior do Amazonas entra em festa entre os dias 6 e 8 de dezembro com a realização da 39ª edição da Festa do Guaraná. O evento esse ano acontece nas areias brancas da Praia da Ponta da Maresia, no município que fica a 276 quilômetros de distância da capital.

Três atrações nacionais estão confirmadas para o evento. Na primeira noite (6)), a atração será a cantora Joelma. Para a segunda noite (7), o show nacional fica por conta da cantora Naiara Azevedo. E encerrando a tradicional Festa do Guaraná, no dia (8) quem sobe no palco é a banda Chiclete com Banana.

O evento terá ainda atrações regionais, além de apresentações culturais e atividades esportivas. A expectativa de público é de 50 mil pessoas nos três dias de programação.

Tradição

A Festa do Guaraná comemora a época de colheita da fruta típica da região e já entrou no calendário turístico do Amazonas. O guaraná é a principal fonte da economia do município de Maués.

Leia mais:

Manaus sedia 5º encontro de cidades turísticas

Noite paraense promete agitar Manaus no próximo sábado (1)