Livro de contos do Conexões Culturais entra na fase final de produção

Manaus - Contemplado pelo edital Conexões Culturais 2017, lançado pela Prefeitura de Manaus, o projeto “Velho, novo e sem tempo” está em fase final e contará, a partir de ilustrações e textos, contos de uma Manaus fantástica, urbana e mitológica.

O idealizador e produtor do projeto, Luiz Andrade, destacou o processo de criação e finalização do livro, que contará em seus contos, histórias de terror e suspense.

“O livro conta a história de uma possível Manaus, sem citar propriamente o nome da cidade, em um mundo mitológico, fantástico, com suspense e terror. Eu e meu coletivo começamos a produzir esses contos em 2010 e chegamos a publicar alguns de forma independente. Agora, neste livro, vamos republicar alguns e publicar contos inéditos também”, disse Luiz Andrade.

O projeto, que já está em fase de diagramação, terá contos escritos pelos artistas Alexandre Mourão, Jan Santos, Rafael Rodrigues, Daniela Soares e pelo idealizador, Luiz Andrade. As ilustrações do livro foram desenhadas pela artista plástica e ilustradora, Samantha Karlia.

Uma exposição com as ilustrações do livro será realizada no dia do lançamento, programado para fevereiro, com local ainda a definir pela organização.

*Com informações da assessoria

