Pop Italiano: Mafalda Minnozzi volta a Manaus com 'Romantica Bossa'

Manaus - Após o sucesso na Europa e nos Estados Unidos, a cantora Mafalda Minnozzi volta ao Brasil para uma apresentação única em Manaus que promete ser emocionante. Celebrando com interpretações personalíssimas os sucessos da música italiana, o show Romantica Bossa acontecerá no próximo sábado (1°), no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, nº 1300, no Manauara Shopping. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.aloingressos.com.br.

O espetáculo, sob a direção musical do guitarrista jazz ítalo-americano Paul Ricci promete ser inesquecível. Mafalda interpretará clássicos dos grandes compositores da época dourada da música pop italiana como Sergio Endrigo, Domenico Modugno, Ennio Morricone, Luigi Tenco, Paolo Conte, Toquinho, Bruno Lauzi, além dos brasileiros Chico Buarque e Erasmo Carlos.

No repertório, o talento e irreverência da cantora trazem grandes canções como "Il Mondo", "Dio, Come Ti Amo", "Metti Una Sera a Cena", "Triste Sera" e "Via Con Me", além de canções que simbolizam a cultura brasileira na Itália, como "L'Appuntamento" versão de "Sentado à Beira do Caminho", de Roberto Carlos; "Un Altro Addio", de Vinicius de Moraes; "Canzone Per Te", de Sergio Endrigo e Roberto Carlos; e "La Banda", de Chico Buarque e Antonio Amurri, entre outras.

O sentimento e a energia dos arranjos musicais, a participação do público e o canto virtuoso garantem que essas grandes músicas perpetuem como clássicos atemporais. Para apresentação, Mafalda promete se libertar no palco, apresentando uma versatilidade que a possibilita reinventar uma música seguindo sua voz interior. Como resultado, as canções e a voz da intérprete, se resumem na palavra que dá o título ao show: "Romantica Bossa".

“Tocar no palco é algo fundamental para revelar a essência do verdadeiro artista. É a chance de deixar para trás o mundo técnico do estúdio com suas figuras, o engenheiro, o produtor, o arranjador, o contador e finalmente mergulhar nas emoções da plateia, dos aplausos e acima de tudo, das músicas”, declara a cantora.

Conhecida mundialmente, Mafalda Minnozzi é uma mulher de mil facetas. Compõe, interpreta, contribui com projetos sociais e cria seus próprios figurinos. Uma mulher forte que não esconde os desafios enfrentados para se estabelecer como um dos principais nomes da música italiana. Se apaixonou pelo Brasil em 1996 e, desde então, popularizou o sotaque e o romantismo das canções italianas que tiveram forte influência sobre a música popular brasileira durante as décadas de 1970/80/90.

*Com informações da assessoria.

