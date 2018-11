Moradores do bairro Redenção recebem o Busão Cultural. Confira

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), desenvolve nos dias 27 a 30 de novembro, o Busão Cultural, na rua Sucupira, que fica localizado na comunidade Santa Bárbara, bairro da Redenção.

O evento também contará, nesta quinta-feira (29), com a presença dos alunos da Instituição Embelleze, oferecendo serviço gratuitos de cortes de cabelo masculino, nos horários de 13h30 até às 15h30.

Com os mais variados temas, a biblioteca itinerante, possui um acervo com mais de 5 mil livros . Em uma de suas atividades, o Busão, desenvolve atividades com as crianças da comunidade, que também podem participar das dinâmicas, apresentações lúdicas e contos de histórias.

Programação Busão Cultural – Redenção

28/11

8:00h – Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos.

9:00h até às 10:00h - Abertura do evento cultural do Busão, com brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

11:00 – Liberação da biblioteca para a comunidade apreciar a leitura.

12:00h até as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:00h - Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos do turno da tarde.

13:30h até as 16:00h - Brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

29/11

8:00h – Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos.

9:00h até às 10:00h - Abertura do evento cultural do Busão, com brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

11:00 – Liberação da biblioteca para a comunidade apreciar a leitura.

12:00h até as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:00h - Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos do turno da tarde.

13:30h até as 16:00h - Brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

(Alunos do Instituto Embelleze – Unidade Zona Norte, vão oferecer corte de cabelo masculino, entre 13h30 até as 15h30)

30/11

8:00h – Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos.

9:00h até às 10:00h - Abertura do evento cultural do Busão, com brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

11:00 – Liberação da biblioteca para a comunidade apreciar a leitura.

12:00h até as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:00h - Ida do ônibus da São Pedro para buscar a primeira turma de alunos do turno da tarde.

13:30h até as 16:00h - Brincadeiras, dinâmicas e contação de histórias para as crianças.

