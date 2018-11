Luan Santana revela já ter ficado com Bruna Marquezine e Anitta

Cantor fez revelações sobre seu histórico amoroso com as famosas em entrevista ao jornalista Leo Dias no programa 'Fofocalizando', do SBT. | Foto: Reprodução

Manaus- Luan Santana confirmou que viveu romances com Anitta e Bruna Marquezine. Em conversa com o jornalista Leo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT, o cantor participou do quadro "Verdades e Mentiras com Luan Santana que saíram na imprensa". Na conversa, o sertanejo, que hoje namora com Jade Magalhães, contou que ficou com a atriz em 2014. As informações são do site Pure People.



"Não sei quanto tempo, mas a gente ficou algumas vezes. Quando nós estávamos solteiros", declarou ele. Na época, Bruna estava separada de Neymar em mais uma das idas e vindas do casal.

O jornalista ainda citou o romance vivido por Luan Santana e Anitta – que teve um beijo roubado por uma atriz chilena nesta semana.

"É verdade. Acho que umas três vezes", confirmou o artista. Na conversa, o cantor relembrou a época de escola, quando recebia muitos "nãos" das meninas: "Isso é verdade. Eu era aquele cara na escola que ninguém dava muita moral. Depois dos meus 17 anos, que aconteceu o 'Meteoro', aí eu voltei em Campo Grande, e fiz questão de encontrar uma por uma e fui pegando uma por uma".

Entre idas e vindas, Luan Santana e Jade Magalhães estão juntos há 10 anos. A Leo Dias, o cantor contou que, mesmo tomando remédios, os dois se previnem durante o sexo.

"Ela toma anticoncepcional, mas a gente usa camisinha", declarou ele, que surgiu em uma foto sensual com a namorada em uma cama recentemente. Luan ainda afirmou que não se incomoda se Jade escolher um look mais ousado para uma festa: "Não, isso eu nunca liguei". Quando o assunto é passar dos limites na balada, o cantor revela não gostar: "Não só mulher, eu acho feio homem também fazer isso".

Jade Magalhães acaba de se formar na faculdade de moda em Maringá, no Paraná, onde assinou seu primeiro desfile na semana passada.

