Cacompanhia aborda a resistência do circo em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A segunda montagem da Cacompanhia de Artes Cênicas, intitulado “Circo de La Mamá”, realizada pela trupe que desenvolve uma pesquisa em palhaçaria e circo, será apresentada nos próximos dias 2 e 9 de dezembro, no largo São Sebastião (Centro).



Manaus é uma cidade de passagem para muitos estrangeiros da América do Sul, assim como Belém e Roraima, e artistas circenses perpetuam e sobrevivem de sua arte em sinais de trânsito como atos de resistência. A escola desses artistas, com o passar das gerações, tornou-se a rua já que o circo tradicional foi se perdendo. Essa é a metáfora do “Circo de La Mamá”, que com a ausência da matriarca e dona do circo foi perdendo a força.

O enredo apresenta uma trupe circense que tenta sobreviver e manter um show com mais de dez atrações com apenas uma palhaça, uma malabarista e um palhaço. Entre tentativas atrapalhadas do trio, o espetáculo é costurado com muita comicidade.

Dirigido por Jean Palladino, ator, dramaturgo e palhaço, o espetáculo traz números clássicos do circo como O Homem Bala, Globo da Morte e virtuoses como malabares e acrobacias, e mescla as habilidades circenses com a estupidez das palhaças.

O elenco inclui Teffy Rojas, artista circense refugiada da Venezuela que atua nos sinais de trânsito da capital e trabalha em grupos de teatro e circo da cidade. Fazem parte da equipe Richard Harts, que atua como palhaço há 11 anos, e Dany Lima, atriz palhaça e acadêmica do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).