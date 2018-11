Música e dança encerra grade de cursos deste ano da Manaus Previdência

Manaus - Músicas regionais e dança country (popular americana) embalaram o encerramento, na manhã desta quarta-feira,(28), dos cursos de Ginástica e Canto Coral duas últimas atividades da grade que a Prefeitura de Manaus proporcionou aos aposentados e pensionistas do município, por meio da Manaus Previdência.

As praticas dos cursos foram finalizadas com os alunos demonstrando o aprendizado nas performances artísticas aos familiares e convidados, além dos servidores da instituição.

Conforme o prefeito Arthur Virgílio Neto, "O objetivo de proporcionar atividades visando a melhoria da qualidade de vida dos segurados municipais, foi cumprido. O desempenho e aproveitamento dos participantes foi muito satisfatório".

O diretor-presidente da Manaus Previdência, Silvino Vieira, analisou o balanço de todas as ações promovidas pela previdência na área psicossocial. "Percebemos a dedicação de cada um e a assimilação de todos os conteúdos apresentados”. Destaca.

A aluna da turma de Ginástica Ecilene Solart, 55, explica que para ela as aulas foram como uma terapia, pois, teve que encerrar a jornada laboral para cuidar do esposo, que ficou paraplégico após um acidente. “Tive que me aposentar para cuidar dele, iniciei um processo de depressão, mas graças a Manaus Previdência e principalmente Deus, eu superei e hoje estou aqui participando desse momento maravilhoso”, enfatizou.

Ao todo, a Manaus Previdência ofereceu dez cursos em 2018, alguns com mais de uma turma. Oito dos dez cursos ofertados foram realizados em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio educacional (Espi) e dois, com a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), ligada à Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As atividades atenderam a um total de 450 segurados.

Para o próximo ano, a meta é manter alguns cursos e iniciar outros inéditos, como o de inclusão digital. Para isso, a previdência inaugurou, no início deste mês, o Laboratório de Inclusão Digital, Inovação e Capacitação Tecnológica da Manaus Previdência (LID), voltado aos segurados do município.

Desenvolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação previdência, o LID tem capacidade para atender a 14 alunos. É equipado com data-show, intranet e recursos multimídia. A entrada no mundo digital era uma solicitação dos próprios segurados, que demonstravam interesse em aprender informática para utilizarem com mais segurança o Portal do Segurado, site de serviços voltados aos aposentados e pensionistas.

Diversificação

O encerramento dos cursos na Manaus Previdência vem coroar um ano positivo na área psicossocial da instituição, com o investimento no bem-estar e qualidade de vida dos segurados.

Em 2018 aconteceram muitas outras ações na previdência, como palestras socioeducativas e serviços voltados para a cidadania e saúde dos aposentados e pensionistas, incluindo serviço itinerante das concessionárias de água e energia e mutirões oftalmológico e odontológico, além de emissão de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A maioria dessas ações acontece nos dias que antecedem e no próprio momento da entrega do contracheque ao idoso, aproveitando o grande fluxo de pessoas na sede da Manaus Previdência, onde aproximadamente 500 segurados já somados com seus respectivos acompanhantes dirigem à sede da previdência municipal e são recebidos com um buffet de café da manhã e serviços que incluem aferição de pressão arterial, teste de glicemia, corte de cabelo, massagem, cuidados com a pele, vacinas contra a influenza e exposição de artesanato.

Nas palestras mensais, diversificados assuntos abrangem desde os temas econômicos (como planejamento financeiro), passando por direitos do consumidor e cuidados com a saúde. As exposições deixaram de ser realizadas paralelamente à entrega de contracheque. Acontecendo em dias diferenciados, possibilitando melhor o aproveitamento das informações por parte dos espectadores.

Todos os serviços destinados aos segurados são realizados sem ônus para a autarquia, graças às parcerias estabelecidas com voluntários, órgãos e empresas.

*Com Informações da assessoria

Leia mais:

Atriz Mariana Santos diz que já namorou mulheres

Sabrina Sato está prestes a dar à luz e internautas comemoram