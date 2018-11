Amazonas Shopping promove encontro do 'Meu Malvado Favorito'

A praça central do shopping será palco do encontro | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping promove encontro com os personagens do filme, Meu Malvado Favorito. Os personagens dos Minions, além de Gru e Dru, visitarão a decoração de Natal do Shopping a partir desta quinta-feira (28). A praça central do shopping será palco do encontro até 16 de novembro.

Em ação gratuita, os personagens farão fotos com as famílias presentes no centro de compras das 17h às 20h, com intervalos de 30 minutos.

No local será distribuído senhas para garantir mais conforto ao público, por ordem de chegada no balcão de atendimento, localizado em frente decoração de Natal.

Espaço temático

As crianças que visitarem o Amazonas Shopping, ainda podem se divertir na decoração de Natal do centro de compras. No espaço temático “Meu Malvado Favorito”, a criançada tem a oportunidade de viver as aventuras do filme, em um cenário criativo e instigante, que conta com um navio gigante, uma mega torre, além de um quiosque tropical cheio de bananas para alegria dos Minions e de todo o público.

O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h.

A entrada é gratuita à crianças a partir de quatro anos, que podem brincar acompanhadas de um responsável. Entre as atividades do espaço, destaca-se uma parede de escalada com 8 metros de altura, o navio inspirado no filme “Meu Malvado Favorito 3”, onde as crianças podem vivenciar uma experiência sensorial com bolhas gigantes que se formam como um labirinto.

Outras brincadeiras completam o evento, como um espaço temático de boias e cordas para as crianças subirem, jogos de tiro ao alvo com bolinhas, balanços de molas com porquinhos. Além disso, é possível fazer fotos em todo o cenário.

Papai Noel

O personagem mais aguardado dessa época, o Papai Noel, também já está recebendo para fotos, crianças, adultos e também os pets. Um espaço exclusivo foi montado para que os animaizinhos possam tirar fotos com o “bom velhinho”.

O Papai Noel ficará no Amazonas Shopping até o dia 24 de dezembro. Ele atende ao público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h.

