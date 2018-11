Espaço cultural promove Shows Alternativos em Manaus

Manaus - O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato promove nesta sexta-feira (30), a partir das 22h, o show de Selva Madre, Alaídenegão e O Tronxo. Os ingressos para o show custam R$ 15 e podem ser adquiridos na portaria da casa, que fica localizada na avenida Sete de Setembro, 1710, no Centro da capital.

Quem abrirá a noite será a Selva Madre, que possui um repertório instrumental que traduz a harmonia entre a sonoridade tradicional do povo ribeirinho com ritmos como rock e reggae. “Saudades”, “Frevolic” e “Balanço da Corda Solta”, fazem parte do show da banda, que é formada pelo power trio Agostinho Guerreiro (guitarra), Warllison Barbosa (baixo) e Léo Moraes (bateria).

Em seguida, será a vez da Alaídenegão. Com uma mistura sonora que vai do famoso beiradão amazonense até o rock, as melodias dançantes da banda já são conhecidas pelo seu público. A “neguinha”, que neste ano completou dez anos de estrada, é formada pelos músicos Davi Escobar (guitarra e voz), Rafael Angelo (guitarra e voz), Markito Rock (flauta e trompete) e Anastácio Junior (bateria).

E, quem encerra a noite é a banda O Tronxo. Segundo o guitarrista Rafael Borges, o show é uma oportunidade para divulgar o trabalho da banda, que é conhecida pelo som instrumental, alem de reunir referências do post rock, rock progressivo, rock psicodélico, além de ritmos brasileiros como baião e frevo.

“Durante a nossa apresentação o público vai curtir músicas, como 'Anestesia' e 'Submundo', que irão fazer parte do nosso álbum que está previsto para ser lançado ainda no primeiro semestre do próximo ano”, adiantou o Rafael. Além dele, também faz parte da banda o baterista Anastácio Junior. O show contará com participação especial do músico Albenízio Junior, no contrabaixo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cacompanhia aborda a resistência do circo em Manaus

Música e dança encerra grade de cursos deste ano da Manaus Previdência