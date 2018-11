Reino do Leão:'Um Sonho de Natal' estreia dia 8 na Nova Igreja Batista

Nos dias 23 e 25 de dezembro haverá apresentações extras às 15h, 17h30 e 20h. O local possui estacionamento próprio | Foto: Divulgação

Manaus - Inspirado nos melhores musicais da Disney a nova montagem do espetáculo ‘Um Sonho de Natal no Reino do Leão’ traz uma temática africana. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), o evento será apresentado de 8 a 25 de dezembro (exceto dia 24), no auditório da NIB, localizada na Avenida Torquato Tapajós, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, com entrada gratuita.

As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira a partir das 20h. Aos sábados e domingos, o espetáculo será apresentado às 17h e 20h. Nos dias 23 e 25 de dezembro haverá apresentações extras às 15h, 17h30 e 20h. O local possui estacionamento próprio.

De acordo com o diretor do espetáculo, Leandro Caiado, o diferencial desse ano será a nova temática, que propõe trazer o natal ao continente africano | Foto: Divulgação

Nesta edição irão participar cerca de 5 mil pessoas se revezando no palco e nos bastidores, para retratar o nascimento de Jesus. Com a duração de 1h30, o show é recomendado a toda a família, já que traz um mix artístico de teatro, dança, coreografia interpretativa, balé, patins artístico, percussão, artes acrobáticas e circenses, pantomima, fantoches e orquestra, além da tradicional ‘Árvore de Natal Humana’, que reúne mais de 90 vozes.

De acordo com o diretor do espetáculo, Leandro Caiado, o diferencial desse ano será a nova temática, que propõe trazer o natal ao continente africano. “Vai ser um show encantador, cheio de luzes e muita alegria.

Caiado ressalta algumas dicas para quem deseja ir conferir o espetáculo | Foto: Divulgação

A história do natal é uma história universal, bonita e cheia de significados, e nós decidimos contar essa história de forma cativante, de forma espetacular, usando a arte que é uma linguagem universal para contar a história do Natal”, disse.

Caiado ressalta algumas dicas para quem deseja ir conferir o espetáculo. “Recomendamos vir na primeira semana, que é uma semana mais tranquila, não deixar para as últimas semanas que são mais lotadas.

É importante também chegar um pouco mais cedo para garantir um ótimo lugar no auditório. Eu gostaria de fazer um convite a todos os admiradores do nosso trabalho para que possam vir conferir o tema deste ano que é um tema africano”, explicou.

