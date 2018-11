Bumbás de Parintins recebem certificados de Patrimônio Cultural

O apresentador Israel Paulain; Djidja Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido; e a Porta Estandarte, Edilene Tavares. | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Manaus - O presidente Michel Temer entregou na quarta-feira (28) a Ordem do Mérito Cultural aos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso. A solenidade teve como tema Cultura gera Futuro, e o foco desta edição do evento foi a promoção do desenvolvimento econômico e social por meio da economia criativa no setor cultural.

Durante a cerimônia, os Bois-Bumbás Caprichoso e Garantido receberam o certificado de Patrimônio Cultural Brasileiro. Representantes das duas manifestações se apresentaram no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde ocorreu o evento. A homenagem, que é considerada a maior honraria concedida no setor cultural, contou com apresentações musicais da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, além das apresentações dos dois bumbás.

Edmundo Oran, apresentador oficial do Boi Caprichoso; Marcela Marialva, Porta Estandarte e Valentina Cid, Sinhazinha do Boi. | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Políticas culturais

A primeira-dama, Marcela Temer, e o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, participaram da solenidade. Além de defender como "eixo central" do retorno das políticas culturais no país o estímulo das atividades criativas, o ministro afirmou que a "arte e a cultura" são atividades "próprias dos indivíduos, e não do Estado". "Nosso papel é estimular e fomentar, jamais fazer. Menos Estado significa mais desenvolvimento e mais liberdade”, disse.

O apresentador Israel Paulain; Djidja Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido; e a Porta Estandarte, Edilene Tavares. | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Em uma espécie de balanço do período de um ano e quatro meses à frente da pasta, Sérgio Sá Leitão elogiou os trabalhos da equipe como "incansáveis" na busca da eficiência da gestão.

"Em nossa área, presidente [Temer], o senhor vai entregar ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, um ministério da Cultura muito mais estruturado e atuante. O passivo foi reduzido, a gestão aperfeiçoada, o dialogo ampliado, e os resultados elevados", complementou.

Com informações da Agência Brasil*

Leia mais:

Deputados estaduais no AM aprovam projeto que beneficia mototaxistas

Preso no Rio, Pezão tinha esquema próprio de corrupção, diz PGR