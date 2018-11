Escritores mirins lançam livro com visão otimista do futuro

Manaus - Jovens talentos na literatura e escritos memoráveis ao longo de 2018 foram selecionados para a 18ª edição do projeto “Novos Talentos” que será lançado neste sábado (1), a partir das 16h, na Academia Amazonense de Letras, localizada na rua Ramos Ferreira, 1003, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

O título “Olhando para o Futuro” deu aos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Martha Falcão o ponto de partida para desenvolverem pequenos textos, poesias e frases com propostas otimistas sobre o futuro.

O prefácio ficou por conta da escritora Flávia Frota, autora do livro ‘Primeira Impressão’ da editora Chiado Books. Para a professora Bernadete Alves, a escolha de Flávia foi essencial. “Acompanhei as matérias sobre o lançamento do livro dela. Desde que a conheço, ela trabalha com textos no blog. Achei que seria maravilhoso tê-la no livro fazendo o prefácio”, conta Bernadete, que fez parte da coordenação do projeto por 14 anos.

Mãe de ex-alunas do Martha, a blogueira Flávia Frota afirma ter intimidade com o projeto.

“Como mãe de duas ex-alunas e tia de sete sobrinhos que também estudaram no Colégio Martha Falcão, tenho intimidade com esse projeto desde o ano de 2006 e fazer parte justamente quando ele chega à maioridade, é uma emoção imensa”, acrescenta Flávia.

Ainda de acordo com Bernadete, o colégio buscou incentivar os alunos a olharem o futuro. “Os alunos escreveram como se veem ou como veem as coisas ao seu redor no futuro. São crianças de 8 anos que falam de temas mais singelos a adolescentes que já pensam na profissão e no país”, explica.

O coquetel de lançamento é aberto ao público, terá a presença dos alunos que possuem textos publicados e os demais envolvidos no projeto.

Sobre Flávia Frota

Escritora e poetisa, Flávia Frota Cavalcanti é graduada pela Ufam em Comunicação Social – Relações Públicas e Pós-graduada em Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais. Há sete anos escreve para o blog FlaviaFrota.com e este ano lançou o livro “Primeira Impressão”, com crônicas autorais. A produção literária foi além das páginas e deu voz a um modelo de negócio, “Moldura Pensante” é um projeto de frases e emoções estampadas em quadros de madeira.

Serviço

O que: Lançamento do livro “Novos Talentos 2018

Quem: Alunos do Colégio Martha Falcão

Onde: Academia Amazonense de Letras

Quando: Sábado, às 16h

Quanto: Gratuito

