Sambistas se reúnem na 'Timboca' em comemoração ao dia 'Dia do Samba'

Manaus- Será realizado no próximo domingo (2), a partir das 17h, a roda de samba da Timboca que tem como objetivo comemorar o “Dia do Samba”, festejado neste domingo (2). O evento promoverá um grande encontro entre sambistas do Amazonas e será celebrado na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Os sambistas Júnior Rodrigues, Joubert Balbino, Léo Monteiro, Carlos Endryl, Mestre Cosminho e Mariozinho são alguns dos que já confirmaram presença no encontro. Além dos cantores Altair Diniz, Paulo Kabessa, Jackson Vasques, Alipio Coimbra, entre outros.

Os ingressos custam R$ 10 preço único. Para quem gosta de economizar basta chegar até às 18h30. A entrada é liberada para todos. Maiores informações: 99128-8274.

*Com informações da assessoria

