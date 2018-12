Crianças poderão participar de hipismo em Manaus; saiba os dias

Evento acontece durante seis dias | Foto: Divulgação

Manaus - A partir deste final de semana, a Escola de Equitação Nissim Pazuello, localizada na Rua Fortaleza, 222, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Oferece uma extensa programação para a garotada. Com início das 16h às 22h, o evento é uma produção da Jacc Economia Criativa, em parceria com a Keep - Geek & Tecnologia.

Além das atividades lúdicas, a programação conta com espaço gastronômico, feira de produtos criativos e uma mini fazenda montada nas dependências da escola, onde o público poderá interagir com diversos animais como vacas, touros, bezerros, porcos, entre outros. As atividades serão oferecidas nos dias 1º, 2, 8 e 9, 15 e 16 de dezembro, com entrada gratuita.

Crianças poderão participar de várias atividades recreativas | Foto: Divulgação

Na arena games, a criançada poderá se divertir com jogos como o Just Dance, e oficinas que ensinam os participantes a criarem seus próprios brinquedos. Na sessão de Slime, as crianças vão descobrir como fazer amoeba artesanal, um tipo de massinha com aspecto gosmento que é febre entre o público infantil.

Já na aula de Papercraft, os participantes vão aprender a criar personagens de heróis ou desenhos feitos com papel. Terá ainda uma oficina de Robótica, que ensina noções básicas de elétrica, a partir de modelagem isolante.

Evento ocorre sempre das 16h às 22h | Foto: Divulgação

Os horários das oficinas para os dias 01 e 02 de dezembro:

16h às 17h - Oficina de Slime (10 participantes entre 06 e 14 anos)

17h às 18h - Oficina de Slime (10 participantes entre 06 e 14 anos)

18h às 19h - Oficina de Papercraft (10 participantes entre 06 e 14 anos)

19h às 20h - Oficina de Robótica (10 participantes entre 06 e 12 anos)

20h às 21h - Oficina de Smile (10 participantes entre 06 e 14 anos)

Os valores e as inscrições para participar das oficinas estão disponíveis na página Festa Hípica do site:www.sympla.com.br

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cinema gratuito: sessão especial para mães e pais com bebês, em Manaus

CrossFit Ponta Negra inaugura nova unidade com show de banda local