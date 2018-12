Carnaval: Vila da Barra lança enredo 2019 com feijoada em Manaus

Manaus- Será lançado neste domingo (2), a partir das 12h, o enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila da Barra para o carnaval 2019. A comemoração também em alusão ao Dia Nacional do Samba, acontece com uma feijoada na sede da escola. na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A agremiação é a atual vice-campeã do Grupo Especial do Carnaval da capital amazonense. Os ingressos custam R$ 15.

A programação da feijoada contará, ainda, com muito pagode e samba de raiz, além da presença de todos os segmentos da escola.

Histórico da Escola de Samba na Compensa

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila da Barra foi fundado no dia 21 de maio de 1995, mas só veio a desfilar na avenida do samba em 2008, no Grupo de Acesso C, quando homenageou a Zona Oeste da Cidade.

Em 2016, a escola do pavilhão azul e amarelo garantiu sua vaga no grupo especial, com o enredo "A Saga de Ziza Martins, Senhora de Si, Mulher Guerreira na Arte de Educar", que contou a história da empreendedora da educação Ziza Martins, hoje, atual patrona da agremiação.

Em 2017, desfilou pela primeira vez no grupo especial com o enredo “Do Proibido ao Sagrado, com a Vila desfrute o sabor do pecado”, desde então passou a integrar no Grupo Especial do Carnaval de Manaus.

Já em 2018, em seu segundo ano no grupo especial, com o enredo “O grito", a agremiação do bairro Compensa demonstrou legitimidade diante do Carnaval local e às outras escolas do grupo. A Vila da Barra é a única agremiação que veio do grupo de acesso que por pouco não conquistou o título inédito de campeã.

*Com informações da assessoria

