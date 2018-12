Comédia nacional, aventura e drama são destaques nos cinemas em Manaus

Manaus - Depois de vários remakes em desenho animado, filmes e até uma temporada inteira em "Once Upon a Time", a história do homem que rouba dos ricos para dar aos pobres volta mais uma vez às grandes telas, mas agora com uma pegada mais "pop". "Robin Hood - A Origem" é uma das estreias da semana nos cinemas da capital amazonense, estrelado, desta vez, por Taron Egerton, de "Kingsman".

Junto com a história do protetor da Floresta de Sherwood, Viola Davis mostra todo o seu talento em "As Viúvas", e a comédia nacional "Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro", de Danilo Gentili, promete render boas risadas nas salas de cinema do país inteiro.

Robin Hood

Taron Egerton (esq.) interpreta Robin, e Jamie Foxx (dir.) é João Pequeno | Foto: Reprodução

O cinema mundial volta à Floresta de Sherwood, na Inglaterra do século 12, para reviver a história de Robin de Loxley, ou, para os íntimos, Robin Hood. Recém-chegado das Cruzadas, Robin (Taron Egerton) é dado como morto pelo Xerife de Nottingham, e tem que lutar para livrar não apenas os habitantes da Floresta dos malfeitores, mas também reconquistar o amor de Marian, sua noiva.



Robin Hood tem que lutar para livrar não apenas os habitantes da Floresta dos malfeitores, mas também reconquistar o amor de Marian, sua noiva | Autor: Paris Filmes

O filme é dirigido por Otto Bathurst e, além de Taron Egerton, nomes famosos estão no elenco, como Jamie Foxx, de "Ray", que interpreta João Pequeno; Jamie Dornan, de "Cinquenta Tons de Cinza", que faz o papel de Will Scarlett; e Ben Mendelssohn, que interpreta o Xerife de Nottingham.



Cinemark Studio 5: 14h00, 16h50, 19h30, 22h15

Cinépolis Manaus Plaza: 13h00, 15h30, 18h00, 20h30

Cinépolis Millenium: 14h30, 17h00, 19h30, 22h00

Cinépolis Ponta Negra: 14h30, 16h55, 19h25, 21h45

UCI Sumaúma Park Shopping: 14h40, 17h10, 19h40, 22h10

Kinoplex Amazonas: 13h40, 16h10, 18h40

Playarte Manauara: 16h00, 18h40, 20h, 21h20

Multiplex Via Norte: 14h45, 17h00, 19h15, 21h30

Centerplex Grande Circular: 14h15, 18h45, 21h15

As Viúvas

Viola Davis dá vida a uma das viúvas no filme de Steve McQueen | Foto: Reprodução

Dirigido por Steve McQueen, que também esteve a frente de "12 Anos de Escravidão", "As Viúvas" conta a história de quatro mulheres cujos maridos faleceram. Podia ser mais uma história de superação, mas a diferença é que os quatro homens eram envolvidos com o crime e morreram após um golpe ter dado bastante errado. Após as mortes deles, as quatro viúvas terão que se unir e seguir o caminho de seus maridos se quiserem sobreviver.



"As Viúvas" é a história de quatro mulheres sem nada em comum, exceto uma dívida deixada pelas atividades criminosas de seus maridos mortos | Autor: Fox Film do Brasil

Quem capitaneia o quarteto feminino é a talentosíssima Viola Davis. Dona de uma atuação impecável como Annalise Keating na série "How To Get Away With Murder", Davis é vencedora de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, em 2017, pelo filme "Garota Exemplar". Ao lado dela, está Michelle Rodriguez, que interpretou a namorada de Dominic Toretto, Letty, nos filmes da série "Velozes e Furiosos". Liam Neeson, Elizabeth Debicki, Colin Farrell e Cynthia Erivo ainda completam o elenco.



Cinépolis Ponta Negra: 13h35, 16h15, 18h55, 21h35



UCI Sumaúma Park Shopping: 13h30, 16h15, 19h00, 21h45

Playarte Manauara: 15h00, 17h50, 19h00, 20h40



Centerplex Grande Circular: 16h10, 21h00



Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro

Danilo Gentili interpreta um dos exterminadores no filme | Foto: Reprodução

Após o sucesso de "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", que ainda teve a participação do ator mexicano Carlos Villagrán, o "Quico", Danilo Gentili volta às grandes telas mais uma vez, e com a comédia "Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro". Com direção de Fabrício Bittar, o filme conta a história de quatro youtubers que resolvem se unir para enfrentar uma das maiores lendas urbanas escolares de todo o país: a loira do banheiro.



O filme conta a história de quatro youtubers que resolvem se unir para enfrentar uma das maiores lendas urbanas escolares de todo o país: a loira do banheiro. | Autor: Warner Bros

Além de Gentili, Dani Calabresa, Murilo Couto e Léo Lins também fazem parte do elenco, com a adolescente Pietra Quintela interpretando a Loira. Os atores mirins Matheus Ueta e Jean Paulo Campos também fazem parte do cast, que ainda traz uma participação especial do apresentador Ratinho, interpretando Alcides.

Cinemark Studio 5: 13h50, 16h10, 21h30

Cinépolis Manaus Plaza: 14h10, 16h20, 18h30, 20h50

Cinépolis Millenium: 15h30, 17h45, 20h00, 22h15,

Cinépolis Ponta Negra: 13h50, 16h00, 18h20, 20h30

UCI Sumaúma Park Shopping: 14h50, 17h05, 19h20, 21h35

Kinoplex Amazonas: 13h10, 15h00, 15h20, 19h10

Playarte Manauara: 13h20, 15h30, 17h45, 21h50

Multiplex Via Norte: 16h00, 19h15, 21h30

Centerplex Grande Circular: 14h45, 17h15, 21h45

