'Em breve terei alta', diz Túlio Gadêlha após diagnóstico de trombose

Ele ainda aproveitou para fazer um alerta aos seus seguidores, confira na matéria o que ele disse | Foto: Instagram/@tulio.gadelha

Túlio Gadêlha diz estar bem após receber o diagnóstico de trombose essa semana. Com uma foto no Instagram em que aparece no hospital sendo cuidado por uma profissional da saúde, o advogado afirmou que em breve terá alta.

Ele aproveitou o momento para fazer um alerta aos 742 mil seguidores. "Não importa a idade, a gente precisa, sempre, cuidar da nossa saúde. Estresse no trabalho, no trânsito, muitas reuniões, problemas financeiros ou familiares, todos nós temos. Mas precisamos aprender a controlar tudo isso, nos alimentarmos melhor, praticar atividades físicas e respeitar nosso corpo e horário de sono", recomendou.

Gadêlha foi diagnosticado com trombose após voltar de uma viagem de férias que fez pela Europa com a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes | Foto: Instagram/@tulio.gadelha

Gadêlha foi diagnosticado com trombose após voltar de uma viagem de férias que fez pela Europa com a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes. Ele havia ido ao hospital, em Recife, para acompanhar seu pai em uma cirurgia e decidiu investigar a causa das dores que vinha sentindo.

"E nunca esquecer de fazer o bom e velho check-up regularmente, até porque a maioria das doenças crônicas é assintomática. Por isso, não deixe para depois o que você pode resolver agora. Cuidado e prevenção. Nossa saúde é nosso maior bem", completou ele na legenda da foto.

