Bruna Marquezine e Maisa Silva se encontram e fãs comemoram amizade

Quando ficaram sabendo que as atrizes saíram para jantar, muitos fãs celebraram | Foto: Reprodução/Instagram

As atrizes Bruna Marquezine e Maisa se encontraram na noite de quinta-feira (29), nos Estados Unidos. Elas jantaram juntas em Los Angeles e compartilharam o encontro nas redes sociais.

"Meu deus, é a Maisa! Esse momento é meu", escreveu Bruna em um stories do Instagram, comemorando o encontro com a atriz mirim. Maisa também ficou feliz em conhecer a atriz pessoalmente: "Gente, eu fiquei tão empolgada que eu esqueci de postar, mas aconteceu o encontro, tá? Sério, maravilhosa!".

No Twitter, os fãs de Maisa aguardavam ansiosamente pelo momento. "Maisa, conta pra gente quando você e Marquezine vão se encontrar? Os seus comentários nas fotos dela são icônicos, e as respostas dela também. As fadas da atuação da TV brasileira têm que se encontrar, cara!", escreveu uma seguidora.

Quando ficaram sabendo que as atrizes saíram para jantar, muitos celebraram.

Leia também:

Ex-paquita Catia Paganote descumpre regra e é expulsa de 'A Fazenda'

'Em breve terei alta', diz Túlio Gadêlha após diagnóstico de trombose